Calciomercato Milan News | Gustavo Gomez | spunta un’offerta spagnola Ultime notizie

Pastore all’Inter?/ Calciomercato news - il Flaco dice si a Milano ma non vuole rompere con il Psg : Javier Pastore all'Inter? i tifosi nerazzurri sognano l'approdo dell'argentino in questa finestra di Calciomercato ma il divorzio con il Psg appare davvero difficile. (Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 09:42:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - attenzione a Newcastle e City per Reina (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: attenzione al Newcastle e al Manchester City per il portiere spagnolo Pepe Reina che va in scadenza con il Napoli di Sarri.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 03:22:00 GMT)

Calciomercato Milan - Deulofeu voleva tornare a tutti i costi : i motivi del ‘no’ rossonero - tifosi furiosi : In casa Milan il diktat è stato chiaro fin dall’inizio di gennaio: “non verrà effettuato nessun acquisto”. Una decisione presa dalla società condivisa anche da Gattuso. Eppure l’opportunità di rinforzare la rosa il club rossonero l’ha avuta. In particolare nelle ultime ore è emerso un retroscena legato a Gerard Deulofeu . Lo spagnolo cercato da Inter, Napoli e Roma avrebbe voluto tornare a tutti i costi al Milan , ...

Calciomercato Milan - Donnarumma al Real Madrid : Calciomercato Milan , offerta per Donnarumma Arriva dalla Spagna una notizia clamorosa. Il Real Madrid sembra intenzionato ad acquistare Gigio Donnarumma . Dopo l’ufficialità del rinnovo di Kepa Arrizabalaga con l’Athletic Bilbao, Florentino Perez, si è mosso per portare un nuovo portiere, e la prima scelta cade sul numero 1 rossonero. Secondo la stampa spagnola, il Real Madrid avrebbe messo sul piatto il cartellino di Keylor ...

Calciomercato Milan - lite Gomez-Milan? : Calciomercato Milan , Mirabelli smentisce tutto Sono arrivate ieri sera le parole di Mirabelli sul caso Gomez, che era scoppiato qualche ora prima. Secondo alcune fonti, il Ds del giocatore e il giocatore stesso avevano discusso animatamente con la società rossonera, tantè che in Argentina girava voce, che il giocatore avesse rotto i rapporti col Milan . Niente di tutto ciò è mai successo, almeno secondo le parole di Mirabelli, in un post su ...

Calciomercato Milan - possibile un ritorno a sorpresa Video : Il #Milan potrebbe mettere a segno un importantissimo colpo di mercato in questa sessione invernale. Stiamo parlando di Gerard Deulofeu, giocatore che venne in prestito al Milan anche nella seconda parte della scorsa stagione. Stando a quanto riportano i media spagnoli, l'attaccante del Barcellona avrebbe chiamato i suoi ex compagni rossoneri, rivelando la sua volonta' di tornare a Milano. Deulofeu non rientra più nei piani del tecnico del ...