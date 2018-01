Calciomercato Juventus | si insiste per Pellegri e Han | bianconeri al lavoro per limare le

Calciomercato Juventus/ News - Pjanic piace a Florentino Perez : pronta l’offensiva (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: secondo alcune indiscrezioni circolanti in Spagna, pare che il Real Madrid stia pensando a Miralem Pjanic(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 12:08:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Asamoah non rinnova : spuntano Inter e Roma : TORINO - A meno di ripensamenti improvvisi, Kwadwo Asamoah sembra orientato a non rinnovare il contratto con la Juventus, che scadrà il prossimo giugno. Il laterale ghanese, già lo scorso agosto a un ...

Calciomercato Juventus/ News - Howedes : spero che i bianconeri mi riscattino (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il centrale di difesa della nazionale tedesca, Howedes, ha parlato del probabile riscatto della Signora

Calciomercato Juventus - bonus e contropartite : c'è l'accordo per Pellegri ma rimane al Genoa : TORINO - Pietro Pellegri non è ancora un giocatore della Juventus . Però manca poco, giusto il tempo che i bianconeri e il Genoa trovino l'accordo definitivo sui bonus e le eventuali contropartite ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 25 gennaio in DIRETTA : l’Inter punta Pastore - proposto alla Juventus Fernandes del PSV - Dzeko si avvicina al Chelsea : Le trattative di ieri, mercoledì 24 gennaio Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di giovedì 25 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER ...

Calciomercato Juventus - Darmian+Pellegrini+Emre Can : la squadra per la prossima stagione prende forma : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo in campionato contro il Genoa, la squadra di Allegri ha risposto al Napoli che aveva vinto sul campo dell’Atalanta ed adesso il distacco tra le due squadre continua ad essere di un punto. Nel frattempo si pensa al mercato, non quello di gennaio (non ci saranno trattative) ma quello di giugno con importati colpi in arrivo. Già detto dell’accordo per Emre Can, secondo ...

Calciomercato Atalanta - un colpo per giugno : vicino l’accordo con la Juventus per Mattiello : Calciomercato Atalanta – Reduce dalla sconfitta di misura con il Napoli, l’Atalanta è già proiettata alla prossima sfida di campionato che vedrà impegnati gli orobici sul campo del Sassuolo, sabato alle ore 18. La dirigenza bergamasca invece è già proiettata alla prossima stagione: in queste ore infatti la ‘Dea’ potrebbe chiudere un colpo per giugno, anticipando la concorrenza. Come riportato da ‘Gianluca Di ...

Calciomercato Juventus - vicino uno scambio last minute con il Genoa Video : La #Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo; il club bianconero, infatti, sta per trovare l'accordo per Emre Can, forte centrocampista tedesco di origini turche di proprieta' del Liverpool. Il giocatore ha il contratto in scadenza al termine della stagione e dovrebbe accasarsi in bianconero a giugno il tecnico dei Reds Jurgen Klopp vorrebbe infatti tenerlo fino alla fine del campionato. Un altro obiettivo della Juventus, invece, è ...

Calciomercato Juventus/ News - il Manchester United piomba su Alex Sandro (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra bianconera: il Manchester United di José Mourinho piomba sul terzino brasiliano Alex Sandro che sembra sconteto a Torino.

Calciomercato Juventus : Bartra nome nuovo per la difesa : La Juventus per la prossima stagione, si è già capito, dovrà rivoluzionare almeno 2 reparti su 4. Quello che richiederà più interventi a causa di cessioni e carte d’identità un po’ ingiallite sarà senz’altro la difesa e per questo Marotta e Paratici sono già da adesso alla ricerca di profili che rinforzino il pacchetto arretrato. Il nome nuovo, secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, è quello di ...

Calciomercato Juventus - Pellegri è tuo : cifre e retroscena - così i bianconeri si sono assicurati il baby talento del Genoa : Calciomercato Juventus che fa registrare l'affare Pellegri: i bianconeri hanno chiuso per il baby talento del Genoa. cifre e retroscena dell'affare LaPresse/Tano Pecoraro Accelerata decisiva, con la ...

Calciomercato Juventus - incontro con il Cagliari : si cerca l'accordo per Han : Un profilo che piace e che ormai da diverse settimane è diventato un vero obiettivo di mercato. La Juventus prova l'assalto decisivo per aggiudicarsi la corsa ad Han Kwang-Song, talento nordcoreano ...

Calciomercato Juventus - clamorose dichiarazioni di Marotta su Balotelli Video : Nonostante la #Juventus abbia il secondo miglior attacco del campionato, dietro solo alla sorprendente Lazio di Simone Inzaghi e davanti al Napoli capolista, nelle ultime partite i bianconeri hanno faticato a trovare con continuita' la via del gol. Se nel girone d'andata molte volte era stato proprio l'attacco a regalare punti ai bianconeri, ora, come successo anche negli scorsi anni, è la difesa, comandata dal marocchino Benatia, a permettere ...

