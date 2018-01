Calciomercato Inter | Pastore per 30 milioni Sarà la volta buona?

Calciomercato - tutte le trattative : Inter scatenata - nasce la Juve del futuro - triplo colpo Genoa - Torino e Samp attive! : Calciomercato, tutte le trattative – In questi ultimi giorni di mercato, l’Inter è destinata ad essere ancora protagonista. L’intenzione della dirigenza nerazzurra è quella di regalare almeno un altro rinforzo, se non due, a Luciano Spalletti per chiudere tra le prime quattro e tornare a disputare la Champions League. Tra le priorità di Ausilio e Sabatini c’è l’acquisto di un centrocampista. Da Nanchino non arrivano ...

Calciomercato Inter - doccia gelata da Varela : “ho rifiutato i nerazzurri” : Calciomercato Inter – Nella giornata di ieri è uscita la notizia di un Interesse da parte dell’Inter per Guillermo Varela, esterno destro in forza al Penarol ex Manchester United. Un’operazione che i nerazzurri avrebbero voluto concludere ora per avere a disposizione il giocatore per giugno. Lo stesso Varela, però, ospite a Radio 1010 in Uruguay, ha gelato l’Inter con queste dichiarazioni: “Sono ancora intenzionato a ...

Calciomercato Inter - due piste per sostituire Joao Mario : Milano, 25 gennaio 2018 – L' Inter mette a segno il suo 'colpo' di mercato in uscita. Joao Mario sta lasciando in queste ore Milano in direzione Londra, sponda West Ham . Accordo trovato tra Inter e ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 25 gennaio in DIRETTA : l’Inter dà l’assalto a Pastore - pronti 30 milioni. Ufficiale Gabigol al Santos. Fiorentina e Roma su Aleix Vidal : Le trattative di ieri, mercoledì 24 gennaio Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di giovedì 25 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER ...

Calciomercato Inter - Joao Mario a Londra per visite con West Ham : riscatto fissato a 30 milioni : La cifra, inizialmente ritenuta ancora da concordare, è stata svelata dai colleghi inglesi di Sky Sport e dovrebbe consistere in 26 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro). Un importo che ...

Calciomercato Inter/ News - Stanic sicuro : prima o poi Brozovic se ne andrà (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: l’ex calciatore della nazionale croata, Mario Stanic, ha parlato del futuro di Marcelo Brozovic(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 14:12:00 GMT)

Calciomercato - Inter-Joao Mario : ciao. Va in prestito al West Ham : MILANO - Joao Mario è praticamente un giocatore del West Ham . Il centrocampista nerazzurro è partito per Londra dove, insieme al club, definirà gli ultimi dettagli del suo trasferimento al West Ham. ...

