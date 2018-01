Calciomercato | Inter-Joao Mario | ciao Va in prestito al West Ham

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 25 gennaio in DIRETTA : doppio colpo per il Genoa - l’Inter insiste per Pastore : Le trattative di ieri, mercoledì 24 gennaio Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di giovedì 25 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER ...

PASTORE ALL'INTER?/ Calciomercato news - la proposta nerazzura : prestito oneroso - ma è giallo sulle cifre : Javier PASTORE ALL'INTER? i tifosi nerazzurri sognano l'approdo dell'argentino in questa finestra di Calciomercato. La proposta nerazzurra: prestito oneroso da ridiscutere a giugno.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 12:43:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Joao Mario oggi a Londra per chiudere il suo trasferimento (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: si chiuderà nelle prossime ore l’operazione fra i nerazzurri e il West Ham per Joao Mario(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:56:00 GMT)

Pastore all'Inter?/ Calciomercato news - il Psg è irremovibile : nel caso sarebbe cessione a titolo definitivo : Javier Pastore all'Inter? i tifosi nerazzurri sognano l'approdo dell'argentino in questa finestra di Calciomercato. Il Psg irremovibile: solo cessione a titolo definitivo.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:40:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Sconcerti : a Conte potrebbe interessare il progetto rossonero (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il noto giornalista Mario Sconcerti, ha parlato del futuro della panchina meneghina, facendo il nome di Conte(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:34:00 GMT)

PASTORE ALL'INTER?/ Calciomercato news - l'argentino dice si : è pronto a decurtarsi lo stipendio? : Javier PASTORE ALL'INTER? i tifosi nerazzurri sognano l'approdo dell'argentino in questa finestra di Calciomercato. Il Flaco è davvero disposto a decurtare il suo attuale ingaggio?. (Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 10:49:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Asamoah non rinnova : spuntano Inter e Roma : TORINO - A meno di ripensamenti improvvisi, Kwadwo Asamoah sembra orientato a non rinnovare il contratto con la Juventus, che scadrà il prossimo giugno. Il laterale ghanese, già lo scorso agosto a un ...

Calciomercato Inter - giallo Pastore : l’agente fa chiarezza! Scatto per Lautaro Martinez - le ultime su Correa : Calciomercato Inter – In questi ultimi giorni di mercato, l’Inter è destinata ad essere ancora protagonista. L’intenzione della dirigenza nerazzurra è quella di regalare almeno un altro rinforzo, se non due, a Luciano Spalletti per chiudere tra le prime quattro e tornare a disputare la Champions League. Tra le priorità di Ausilio e Sabatini c’è l’acquisto di un centrocampista. Da Nanchino non arrivano buone notizie ...

Calciomercato Inter - c'è il sì di Pastore : ma la proposta di Suning fa sorridere il Psg. E infuriare i nerazzurri : Calciomercato Inter che potrebbe svoltare: Pastore ha detto sì ai nerazzurri, ma la proposta di Suning fa infuriare i tifosi Pastore LaPresse/AFP Pastore ha detto sì all' Inter : un desiderio forte di ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 25 gennaio in DIRETTA : l’Inter punta Pastore - proposto alla Juventus Fernandes del PSV - Dzeko si avvicina al Chelsea : Le trattative di ieri, mercoledì 24 gennaio Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di giovedì 25 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER ...

Pastore all’Inter?/ Calciomercato news - il Flaco dice si a Milano ma non vuole rompere con il Psg : Javier Pastore all'Inter? i tifosi nerazzurri sognano l'approdo dell'argentino in questa finestra di Calciomercato ma il divorzio con il Psg appare davvero difficile. (Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 09:42:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 25 gennaio in DIRETTA : l’Inter punta Pastore - il Napoli a caccia dell’esterno offensivo : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di giovedì 25 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, mercoledì 24 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Calciomercato Inter/ News - Pastore è sempre più vicino ai nerazzurri (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club nerazzurro: Javier Pastore del Paris Saint German è sempre più vicino alla squadra di Luciano Spalletti, filtra ottimismo tra le parti.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 03:40:00 GMT)

Calciomercato Inter - ottimismo per Pastore : TORINO - L'Inter trova una sponda importante nella trattativa che riporterebbe Pastore in Italia. Ovvero il giocatore stesso (che è andato in gol in Coppa di Francia ). Dopo gli incontri con Simonian, ...