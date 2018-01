Calciomercato Fiorentina | clamorosa offerta al Barcellona | Roma beffata?

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 25 gennaio in DIRETTA : l’Inter dà l’assalto a Pastore - pronti 30 milioni. Ufficiale Gabigol al Santos. Fiorentina e Roma su Aleix Vidal : Le trattative di ieri, mercoledì 24 gennaio Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di giovedì 25 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER ...

Calciomercato Fiorentina - Mlakar al Maribor a titolo definitivo : FIRENZE - L'attaccante Jan Mlakar si trasferisce dalla Fiorentina al Maribor a titolo definitivo . Classe 1998, sloveno, Mlakar è cresciuto in patria del Domzale, ed era approdato in viola nel 2015. ...

Calciomercato Fiorentina - Corvino svela tutto : dal rinnovo di Badelj a Soucek - poi il futuro di Chiesa : Calciomercato Fiorentina – Pantaleo Corvino, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di ‘Sportitalia’, facendo un punto sul mercato dei viola: “Il mercato di gennaio è sempre molto avaro, non concede molto e bisogna stare solo attenti a quelle opportunità che possano migliorare l’organico. Non è facile, non perché non saremo migliorabili, ma perché è un mercato che non sta dando segnali in questo ...

Clamoroso Pedullà : 'Il Calciomercato della Fiorentina è chiuso' Video : La #Fiorentina, dopo la rivoluzione estiva, aveva programmato almeno 2-3 interventi a gennaio, per sistemare la rosa. In particolare almeno un terzino titolare, con la cessione di Maxi Olivera, bocciato da Paulo Sousa e bocciatissimo da Stefano Pioli, poi un centrocampista per sostituire il quasi mai utilizzato Cristoforo o Sanchez, adoperato un pochino di più rispetto all'uruguaiano, ma comunque alla ricerca di una squadra dove possa giocare ...

Calciomercato Udinese - contatti con la Fiorentina : piace Eysseric : Calciomercato Udinese – Giornata di vigilia in casa Udinese. Domani i friulani affronteranno la Lazio all’Olimpico alle 18.30 nel recupero di campionato. La squadra di Oddo, dopo una striscia di cinque vittorie consecutive, ha ottenuto due pareggi di fila con Chievo Verona e Spal rimanendo comunque in piena corsa per raggiungere un posto per la prossima Europa League. In chiave mercato invece la famiglia Pozzo ha deciso di trattenere ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 23 gennaio in DIRETTA : Dzeko-Chelsea - Conte glissa : “Non so nulla”. Mascherano-Barcellona - è addio; Zarate-Fiorentina ritorno di fiamma? : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di martedì 23 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, lunedì 22 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Calciomercato Fiorentina - si allontana Soucek : FIRENZE - Mercato da valutare per la Fiorentina . Tiene banco il principio dell'autofinanziamento: fin qui è partito solo Hagi , portando in dote due milioni, più a fine stagione saranno incassati i 2,...

Calciomercato Fiorentina : tutti i dubbi relativi alle mosse in attacco : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina sembra fare da spettatrice disinteressata in questa sessione invernale di Calciomercato, ma in realtà così non è. Il ds Corvino sta lavorando sotto traccia ad alcune operazioni che però non sono di facile realizzazione per un semplice motivo. Si sa ormai da tempo che la Fiorentina deve prima cedere per poi pensare a reinvestire ed al momento il mercato in uscita è bloccato. Dunque il mancato approdo ...

Calciomercato Milan/ News - la Fiorentina in pressing su Antonelli - ma il difensore... (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero. La Fiorentina in pressing su Luca Antonelli ma il difensore non si è ancora espresso. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:35:00 GMT)

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : doppia mossa Juve - scatti di Fiorentina e Samp - ‘voci’ sull’Atalanta : Il Calciomercato è nella fase decisiva, ecco tutte le trattative del giorno. Marotta e Paratici pensano alla Juve che verrà e alle mosse per rinforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione. In particolare la dirigenza bianconera sta provando ad imbastire e definire una trattativa con il Cagliari per i due gioielli del club sardo: l’attaccante nordcoreano classe ’98 Han, attualmente in prestito al Perugia, e il centrocampista ...

Calciomercato MILAN/ News - La Fiorentina pensa ad Antonelli (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: la Fiorentina è interessata a Luca Antonelli ed il terzino potrebbe decidere di accettare il trasferimento.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 18:11:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina - acquisti o cessioni in programma? L’annuncio di Antognoni : Calciomercato Fiorentina – Prima dell’inizio del match con la Sampdoria, il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’ facendo un punto della situazione sul mercato dei viola, molto statico sin qui: “Questo è il periodo delle partenze e degli arrivi ma abbiamo una rosa competitiva e rinnovata totalmente. Cambiare qualcosa mi sembra eccessivo. Forse questo non è ...

Calciomercato Fiorentina - Pioli può sorridere : si avvicina un doppio innesto : Calciomercato Fiorentina – Dopo l’ottimo pareggio conquistato prima della sosta con l’Inter, la Fiorentina sarà chiamata ad un altro impegno non proprio semplicissimo. I viola infatti saranno di scena a ‘Marassi’ con la Sampdoria in un vero e proprio scontro per l’Europa League. La dirigenza gigliata intanto è al lavoro sul mercato per provare a regalare qualche rinforzo a Pioli in questa campagna acquisti. ...

Calciomercato - le trattative del giorno : doppia mossa Juve - la Roma vende e compra - Bologna e Fiorentina attive : Calciomercato, le trattative del giorno – Dopo la lunga pausa la Juventus si prepara a tornare in campo, per la squadra di Massimiliano Allegri impegno contro il Genoa. Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato per il presente ed il futuro, nelle ultime ore doppia importante mossa. Accordo raggiunto con il difensore Barzagli per il prolungamento del contratto, altra stagione in bianconero per il calciatore. Per il futuro invece passo ...