Calcio a 5 | Europei 2018 | le avversarie del girone dell’Italia La Serbia è una mina

Calcio a 5 - Europei 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Il blocco dell’Acqua&Sapone e soltanto sei oriundi per il ct Menichelli : Un mix di giovani ed esperti, compresi i reduci dei trionfali Europei 2014. Il gruppo a disposizione del ct Roberto Menichelli si accinge ad affrontare gli Europei 2018 di Lubiana, in Slovenia, con la consapevolezza di disporre di talento e carisma per puntare in alto, ma anche con il desiderio di cancellare il passo falso di Belgrado 2016, quando il Kazakistan eliminò a sorpresa gli azzurri nei quarti di finale. Menichelli attenderà domenica 28 ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e come vedere le partite in tv. Il tabellone completo : Una full immersion nel futsal del Vecchio Continente. Il conto alla rovescia per gli Europei 2018, in Programma tra martedì 30 gennaio e sabato 10 febbraio, è ormai partito e le Nazionali sono già pronte a scendere in campo nell’Arena Stozice di Lubiana, in Slovenia, per darsi battaglia e contendersi il titolo europeo. Due anni fa a Belgrado fu la Spagna ad alzare al cielo il trofeo, ma la platea delle possibili favorite è decisamente ...

Calcio a 5 - Italia-Polonia 7-0 : azzurri straripanti nel penultimo test prima degli Europei! De Oliveira - Calderolli e Lima scatenati : Ottimi segnali per l’Italia in vista degli Europei 2018 di Lubiana, che prenderanno il via il prossimo 30 gennaio e si concluderanno in 10 febbraio. Nel penultimo test che precede la rassegna continentale, gli azzurri mettono alle corde la Polonia al Palacesaroni di Genzano, prevalendo con un perentorio 7-0 che la dice lunga sul talento di un gruppo che fa già sognare. Il ct Menichelli schiera in avvio Mammarella, Honorio, De Luca, Fusari ...

Calcio a 5 - penultimo test per l’Italia verso gli Europei 2018. C’è la Polonia sul cammino degli azzurri : Un test importante per verificare la condizione del gruppo in vista dell’imminente appuntamento con gli Europei 2018 e per consentire al ct Menichelli di sciogliere gli ultimi dubbi in merito ai convocati che saliranno sul volo per Lubiana. Il gruppo sta svolgendo per ora la preparazione al PalaCesaroni di Genzano, che stasera, lunedì 22 gennaio, sarà teatro dell’amichevole tra Italia e Polonia, la penultima uscita degli azzurri ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : il blocco dell’Acqua&Sapone e tanti oriundi - dubbi e certezze per Menichelli verso la scelta definitiva dei 14 convocati : Il blocco dell’Acqua&Sapone e tanti oriundi tra i 18 pre-convocati del ct Roberto Menichelli in vista degli Europei 2018 di Lubiana. Un mix tra veterani e giovani compone l’organico a disposizione del tecnico, che il 28 gennaio compirà le sue scelte definitive escludendo quattro componenti dell’attuale rosa. Sono ben cinque i giocatori dell’Acqua&Sapone Unigross, attualmente seconda in classifica ma dotata di una ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : i 18 convocati dell’Italia. Presenti diversi italo-brasiliani : Partito il conto alla rovescia dell’Italia in vista degli Europei di Calcio a 5 in programma in Slovenia, a Lubiana, dal 30 gennaio al 10 febbraio: il CT Roberto Menichelli ha “tagliato” sette elementi ed ha diramato la lista dei 18 preconvocati, che dal 19 gennaio saranno in raduno a Nemi, in provincia di Roma. Di seguito la lista dei 18, da cui usciranno i 14 che parteciperanno alla rassegna continentale: Portieri: Michele ...

Calcio a 5 - Europei 2018 – L’Italia si prepara : raduno a Genzano - amichevole con la Polonia. Debutto contro la Serbia : L’Italia si avvicina a grandi passi agli Europei 2018 di Calcio a 5 che si disputeranno in Slovenia dal 30 gennaio al 10 febbraio. La rassegna continentale sarà trasmessa integralmente in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky): tutte le 20 partite comprese quelle dell’Italia potranno essere seguiti da tutti gli appassionati. Gli azzurri esordiranno in 1° febbraio contro la Serbia, due giorni dopo saranno ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : come vederli in tv? Fox si aggiudica i diritti : Grande novità per i tifosi della nazionale italiana di Calcio a 5. Fox ha infatti dato notizia di essersi aggiudicata i diritti TV degli Europei di Futsal 2018, in programma in Slovenia dal 30 gennaio al 10 febbraio. come riportato dall’ANSA, Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky) garantirà più di 30 ore live di programmazione tra match in diretta e studi pre e post partita. Presente ovviamente la nazionale tricolore, guidata da ...

Calcio a 5 - Europei Futsal 2018 : tutte le partite in esclusiva su Fox Sports : ROMA - Il torneo Futsal Euro 2018 è alle porte. Dal 30 gennaio al 10 febbraio verranno tramesse in esclusiva su Fox Sports (Sky, 204) tutte le 20 partite in programma, compresi i match dell' Italia . ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : i possibili convocati dell’Italia. Tra certezze e ballottaggi : Un mix di giovani ed esperti, perlopiù oriundi, per far volare in alto l’Italia del Calcio a 5. C’è l’imbarazzo della scelta per il ct Roberto Menichelli, che dovrà effettuare una profonda scrematura per scegliere i 14 con cui volare a Lubiana in occasione degli Europei 2018, in programma tra il 30 gennaio e il 10 febbraio. L’ossatura sarà composta dai veterani, a cui sarà affidato il compito di pilotare i più giovani sul ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : il calendario completo e le date. Tutti i gironi e le avversarie dell’Italia : L’ora della verità per l’Italia del Calcio a 5 sta per giungere. Tra il 30 gennaio e il 10 febbraio si svolgeranno gli Europei 2018 all’Arena Stozice di Lubiana, in Slovenia, a cui prenderanno parte le migliori 12 nazionali del Vecchio Continente. Gli azzurri, guidati dal ct Menichelli, sono stati inclusi nel Gruppo A con i padroni di casa della Slovenia e la Serbia, un girone piuttosto equilibrato ma alla portata ...

Calcio a 5 femminile - Italia bella ma perdente a Guadalajara. Zero gol ma difesa da applausi - ma il gap da colmare è ampio in vista degli Europei 2019 : perdente ma bella. Tre sconfitte in tre partite non rappresentano il miglior biglietto da visita per l’Italia del Calcio a 5 femminile, che ha chiuso a quota Zero il Nations Women’s International Tournament di Guadalajara al cospetto delle migliori Nazionali del Vecchio Continente. Ma le azzurre hanno dimostrato grinta da vendere ed anche un’ottima organizzazione difensiva, abbinata ad una faccia tosta che ha arrecato non pochi ...

Calcio - Europei 2020 : è ufficiale - Roma ospiterà la partita inaugurale : Roma ospiterà la partita inaugurale di Euro 2020. L’indiscrezione era circolata in maniera prepotente nella giornata di ieri ed oggi è arrivata l’ufficialità da parte dell’UEFA. Si tratterà di una rassegna itinerante: la capitale italiana era stata già scelta come sede di alcune sfide, tra cui un quarto di finale oltre ad un girone della prima fase. Oggi, invece, è stato stabilito che lo Stadio Olimpico sarà il teatro anche ...

La prima partita degli Europei di Calcio del 2020 si giocherà allo stadio Olimpico di Roma : L’UEFA – l’organizzazione che regola il calcio europeo – ha detto che la prima partita degli Europei di calcio del 2020, i primi itineranti tra vari paesi, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Gli Europei del 2020 si giocheranno The post La prima partita degli Europei di calcio del 2020 si giocherà allo stadio Olimpico di Roma appeared first on Il Post.