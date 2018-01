Cairo su Tavecchio : Non è lui il nome per le Lega di Serie A : Il calcio italiano sta vivendo una profonda fase di rinnovamento e non si sa chi sarà alla guida della Figc per il dopo Tavecchio. Dopo la debacle azzurra per quanto riguarda la partecipazione al Mondiale in Russia inoltre non è stato ancora scelto il nuovo commissario tecnico che guiderà l'Italia per approdare ad Euro 2020. Nelle ultime ore si sta rafforzando una forte alleanza tra Urbano Cairo e Claudio Lotito che spingono per la nomina ...

Cairo svela : “Tavecchio per la Lega di A? Ecco cosa dico” - poi la frase shock su Tebas : Sono giorni importanti per il futuro del calcio italiano. La Lega di Serie A e la federazione sono ancora privi della figura del presidente. Nelle ultime ore è spuntata l’idea di spingere la nomina di Carlo Tavecchio come presidente della Lega di A, di cui è attualmente commissario. L’ex numero uno della Figc inoltre potrebbe essere affiancato nel ruolo di ad dallo spagnolo José Tebas, attuale presidente della Liga e dirigente con ...

TAVECCHIO PRESIDENTE LEGA SERIE A/ È il candidato favorito : la trama di Urbano Cairo con l'appoggio di Lotito : TAVECCHIO PRESIDENTE LEGA Calcio: l'ex PRESIDENTE della FIGC è il candidato al momento favorito. C'è la mano di Urbano Cairo dietro l'operazione: oltre che il rinnovato appoggio di Lotito...(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 20:12:00 GMT)

Serie A - l'eterno ritorno di Tavecchio : asse Cairo-Lotito - verso la presidenza : Grandi manovre all'interno della Lega Serie A in vista dell'assemblea di venerdì mattina, l'ennesima convocata per il rinnovo della governance dopo nove mesi di commissariamento...

Figc - l’annuncio di Tavecchio : “nuovo ruolo in Lega per Marotta - Fassone - Cairo e Lotito” : Al termine dell’assemblea di Lega di Serie A, il presidente uscente della Figc, Carlo Tavecchio, ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito alla scelta del possibile nuovo candidato alla presidenza della Lega di Serie A: “L’assemblea ha deciso di deLegare una commissione composta da Cairo, Lotito, Fassone, Marotta che avrà il compito incontrare i rappresentanti delle componenti (venerdì mattina, ndr) per approfondire le proposte ...

Cairo : "Opportuna la resa di Tavecchio" : Le dimissioni di Carlo Tavecchio dalla presidenza della Figc sono state 'opportune' per il presidente del Torino , Urbano Cairo, 'perché, quando accade qualcosa di grave, di epocale, credo sia giusto ...

Resa Tavecchio : Cairo - opportuna : MILANO, 20 NOV - Le dimissioni di Carlo Tavecchio dalla presidenza della Figc sono state "opportune" per il presidente del Torino, Urbano Cairo, "perché, quando accade qualcosa di grave, di epocale, ...

Duro sfogo di Cairo contro Tavecchio e la Figc : tutti i presidenti di Serie A seguano l’esempio! : Nonostante la disfatta della mancata qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali di Russia 2018, Carlo Tavecchio, presidente della Figc, non ha rassegnato le proprie dimissioni. Troppo forte l’attaccamento alla poltrona. Una decisione che non è andata giù al presidente del Torino, Urbano Cairo, che vorrebbe si verificasse un cambiamento radicale, come dichiarato alla ‘Gazzetta dello Sport’: “La sconfitta con la Svezia ...