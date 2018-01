Buona scuola - la controriforma : ecco come il M5S vuole cancellarla : Con l'avvicinarsi della fatidica data del 4 marzo, giorno di svolta per il governo politico del paese, entriamo sempre più nel vivo della campagna elettorale. In una pletora così nutrita di grandi promesse spiccano le proposte politiche relative al tema scuola che, in virtù del significativo bacino elettorale, è terreno particolarmente appetibile di propaganda, specie dopo la recente riforma del governo Renzi. Il Movimento 5 Stelle cavalca ...

Alternanza scuola-lavoro - Sacconi : “Cosa Buona e giusta che i giovani vadano a friggere da McDonald’s” : “Credo sia cosa buona e giusta che i giovani vadano a friggere da McDonald’s nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro”. Parola di Maurizio Sacconi, presidente della Commissione Lavoro al Senato. Il 22 gennaio, l’ex ministro del Lavoro dell’ultimo governo Berlusconi era a Pisa a presentare il risultato del lavoro della sua Commissione. E ha colto la palla al balzo per parlare dell’Alternanza scuola-lavoro, il sistema ...

M5s : Via Fornero e Buona scuola - IL PROGRAMMA di governo in 20 punti : Certezza del processo e della pena - 15) GREEN ECONOMY: ITALIA 100% RINNOVABILE: 200mila posti di lavoro da economia riciclo rifiuti; 17mila posti di lavoro per ogni miliardo investito in rinnovabili ...

Via Fornero e Buona scuola - 50 mld di tagli a costi e sprechi - reddito e pensione cittadinanza : il programma M5S in 20 punti : Certezza del processo e della pena - 15) GREEN ECONOMY: ITALIA 100% RINNOVABILE : 200mila posti di lavoro da economia riciclo rifiuti; 17mila posti di lavoro per ogni miliardo investito in ...

Di Maio presenta programma M5s : da daspo corrotti - a reddito cittadinanza e via Buona scuola. Poi lancia gli esterni : Venti punti per la “qualità della vita“: dal daspo per i corrotti e la riforma della prescrizione, al reddito di cittadinanza e al superamento della buona scuola. Poi meno tasse e una pensione minima di 780 euro. Con un grande assente: il referendum sull’euro. Luigi Di Maio dal palco della scuola di governo M5s a Pescara ha presentato il programma elettorale del Movimento. L’attesa maggiore era per i nomi di chi ha vinto ...

Di Maio presenta programma M5s : daspo corrotti - reddito cittadinanza e via Buona scuola. Non c’è referendum euro : Venti punti per la “qualità della vita”: dal daspo per i corrotti e la riforma della prescrizione, al reddito di cittadinanza e al superamento della buona scuola. Poi meno tasse e una pensione minima di 780 euro. Con un grande assente: il referendum sull’euro. Luigi Di Maio dal palco della scuola di governo M5s a Pescara ha presentato il programma elettorale del Movimento. L’attesa maggiore era per i nomi di chi ha vinto ...

Buona scuola - botta e risposta fra Renzi e il M5S : Renzi interviene con un post su Facebook difendendo la sua riforma della Buona Scuola e pubblicizzando la sua nuova campagna elettorale. Scrive: “Abbiamo preso un impegno: fare una campagna elettorale sulla realtà, non sulle chiacchiere o sulle promesse. E mostrare ogni giorno una differenza con gli altri partiti Oggi Di Maio dice che se vincono […] L'articolo Buona Scuola, botta e risposta fra Renzi e il M5S proviene da ...

Buona scuola - Anquap : Regolamento Contabilità 'viaggia' in ritardo : Roma, 17 gen. (askanews) L'Anquap, associazione nazionale quadri delle amministrazioni pubbliche, denuncia il ritardo accumulato da parte del convoglio del nuovo Regolamento di Contabilità delle II.SS.

Grasso : la Buona scuola deve diventare ottima : Roma – Pietro Grasso, guida di Leu, ha espresso le sue dichiarazioni sulle leggi sulla buona scuola intervenendo al programma Circo Massimo, all’interno di Radio... L'articolo Grasso: la buona scuola deve diventare ottima su Roma Daily News.

Addio al giudice Ferdinando Imposimato : in prima linea contro la Buona scuola di Renzi : E’ morto questa mattina a Roma, al Policlinico Gemelli dov’era ricoverato, il giudice Ferdinando Imposimato: era stato ricoverato lo scorso 31 dicembre a seguito di un malore. Il senatore aveva 82 anni ed era originario della provincia di Caserta (era nato a Maddaloni il 9 aprile 1936). Ex magistrato, politico, avvocato e presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di […] L'articolo Addio al giudice Ferdinando Imposimato: ...

Addio al giudice Federico Imposimato : in prima linea contro la Buona scuola di Renzi : E’ morto questa mattina a Roma, al Policlinico Gemelli dov’era ricoverato, il giudice Ferdinando Imposimato: era stato ricoverato lo scorso 31 dicembre a seguito di un malore. Il senatore aveva 82 anni ed era originario della provincia di Caserta (era nato a Maddaloni il 9 aprile 1936). Ex magistrato, politico, avvocato e presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di […] L'articolo Addio al giudice Federico Imposimato: in ...

'Moratoria sulla Buona scuola' : l'appello degli insegnanti firmato da intellettuali e accademici : Letteratura, Matematica, Arte, Scienza, Storia, Geografia, Filosofia, in tutte le loro declinazioni, sono la chiave di lettura del mondo'); innovazione didattica e tecnologie digitali ('servono ...

"Moratoria sulla Buona scuola" : l'appello degli insegnanti firmato da intellettuali e accademici : Diventato virale in Rete un documento che chiede di aprire discussione su riforme. Più di 1.200 sottoscrizioni, tra le firme: Cacciari, Urbinati, Galimberti,...

La Buona scuola è piena di errori : lettera : Sulla buona scuola si moltiplicano i pareri e le opinioni di esperti, docenti e famiglie. In redazione è giunta una lettera al riguardo che pubblichiamo di seguito. lettera Si stanno propagando gli errori de “La buona scuola”. Il sistema scolastico non è stato correttamente orientato: il legislatore non ha distinto la finalità istituzionale dai mezzi […] L'articolo La buona scuola è piena di errori: lettera proviene da scuolainforma.