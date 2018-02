Briciole il primo singolo di Davide Marchi

allmusicnews

(Di giovedì 25 gennaio 2018)ildiA Gennaio 2018 nelle radio è uscito “”, ild’esordio di. Un brano pop, presente nelle principali classifiche indipendenti italiane, che nasce dalla riflessione di un uomo che sta cercando un proprio equilibrio interiore, una dimensione stabile del proprio essere, una solidità psichica e affettiva che stenta ad arrivare. Dal contesto di vita in cui si trova, sente di non ricevere “risposte” esaurienti alle proprie domande e la delusione è tale che persino gli sbagli non sono più visti come uno stimolo per crescere e migliorarsi, ma solo come esperienze negative. Nel brano si percepisce questa insoddisfazione di fondo, questa rabbia, in cui tutto assume un significato relativo, tranne l’amore. Siamo alla presenza di un uomo che cerca di realizzarsi proprio ...