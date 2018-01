Borussia Dortmund | nessuno sconto per Aubameyang | il passaggio all' Arsenal rischia di

Calciomercato - Arsenal : no del Borussia Dortmund per Aubameyang : Secondo 'Sky Sport UK', il Borussia Dortmund ha rifiutato un'offerta di più di 50 milioni di sterline (circa 57 milioni di euro) fatta pervenire dall' Arsenal per Pierre-Emerick Aubameyang . L'attaccante gabonese ...

Borussia Dortmund - insiste per una punta dell'Arsenal : Aubameyang verso l' Arsenal ? Un attaccante potrebbe fare il percorso inverso: come riferisce Sky Sport Germany , il Borussia Dortmund insiste per avere Olivier Giroud .

Samdporia - Osti : 'Nessuna offerta del Borussia Dortmund per Zapata' : Carlo Osti , direttore sportivo della Sampdoria , ha parlato a Premium Sport prima della sfida con la Fiorentina: ' L'Europa non è mai stato un obiettivo dichiarato per noi, siamo lì perché abbiamo meritato la classifica con le prestazioni che abbiamo sempre fatto. ...

Atalanta - Freuler : 'Sono tifoso del Borussia Dortmund - ma sto bene qui' : Così Remo Freuler, giocatore dell'Atalanta, ai microfoni della Gazzetta dello Sport : 'Ho sempre visto la Bundesliga, e poi sono tifoso del Borussia Dortmund. Prima la sognavo, ma ora ho conosciuto ...

Sampdoria sotto “attacco” : il Borussia Dortmund vuole prendere Zapata - i dettagli : La Sampdoria viene presa d’assalto. La squadra di mister Giampaolo sta esaltando diverse delle sue pedine, le quali si sono messe in mostra nella prima metà della stagione attirando gli occhi di diversi club. Da Praet e Torreira, passando per i vari Caprari e Zapata. Proprio quest’ultimo, secondo quanto rivelato da Skysport, è finito nel mirino del Borussia Dortmund. Il club tedesco sta per perdere Aubameyang diretto ...

Probabili Formazioni Hertha Berlino – Borussia Dortmund - Bundesliga 19-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Hertha Berlino – Borussia Dortmund, 18^ giornata Bundesliga 2017/2018, ore 20.30: il Borussia recupera Pulisic, possibile il suo impiego dal 1′ Sarà la sfida che aprirà la seconda giornata del girone di ritorno di Bundesliga. All’Olympiastadion, caro agli italiani per la finale del Mondiale 2006, si sfidano Hertha Berlino e Borussia Dortmund. Le due squadre affrontano periodi di forma per certi ...

Aubameyang saluta il Borussia Dortmund : le ultime novità sull’incredibile “intreccio di mercato” : Pierre-Emerick Aubameyang sempre piu’ vicino all’Arsenal. I Gunners, che si apprestano a salutare Alexis Sanchez e Theo Walcott (quest’ultimo ha gia’ superato le visite mediche con l’Everton), hanno deciso di puntare sull’attaccante gabonese in rotta col Borussia Dortmund. Stando alla “Bild”, il padre e agente del giocatore, Pierre, e’ gia’ a Londra per trattare con l’Arsenal. I ...

Borussia Dortmund - Aubameyang verso l’Arsenal : Borussia Dortmund, Aubameyang verso l’Arsenal Nei giorni scorsi era stato vicino al trasferimento in Cina, al Guangzhou Evergrande, passaggio poi saltato. Continua a leggere L'articolo Borussia Dortmund, Aubameyang verso l’Arsenal sembra essere il primo su NewsGo.

Borussia Dortmund - Aubameyang in partenza : c'è l'Arsenal : L'attaccante, messo fuori squadra per motivi disciplinari, vuole lasciare il club tedesco: i Gunners sono pronti a consegnargli l'eredità di Sanchez

Borussia Dortmund - Aubameyang non convocato : ecco il motivo : Il Borussia Dortmund sta per scendere in campo per la gara Di Bundesliga contro il Wolfsburg, alla gara non parteciperà l’attaccante Aubameyang che è stato escluso dalla lista dei convocati, ufficialmente per motivi disciplinari. Il motivo ovviamente può essere considerato anche in chiave mercato con il calciatore che ha manifestato in più di un’occasione la volontà di lasciare il Borussia Dortmund. L'articolo Borussia Dortmund, ...

Borussia Dortmund - kebab avariato nel ritiro di Marbella : in 9 KO : Alla fine, per il match contro il Wolfsburg - il primo dal ritorno dalla pausa invernale - Stöger avrà tutti i giocatori del suo Borussia Dortmund a disposizione. Un fatto, questo, però non scontato ...

Germania : il Borussia Dortmund prende Akanji dal Basilea per 21 - 5 milioni : Giornata cominciata con una piccola sorpresa, ma d'altronde il calciomercato è così. Il 22enne Manuel Akanji, difensore del Basilea, oggi non si è allenato con i compagni nel ritiro in Spagna. Ha ...

Probabili Formazioni Borussia Dortmund-Wolfsburg 14-01-2018 Bundesliga : Le Probabili Formazioni di Borussia Dortmund-Wolfsburg, 18^ Giornata Bundesliga, ore 18:00: Subotic titolare, Stoger conferma Pulisic e Yarmolenko. Gli ospiti ripropongono Origi in avanti con Dimata. Al Westfalenstadion il Borussia Dortmund di mister Stoger ospita un Wolfsburg che ha bisogno come il pane di punti per risalire una classifica che, ormai da troppi anni, non è benevola con i suoi giocatori. I padroni di casa, infatti, al ...

Cannavaro in pressing su Aubameyang : offerta da 72 milioni al Borussia Dortmund. Il Crotone accelera per Orsolini : Nuovo tentativo di Fabio Cannavaro per Pierre Emerick-Aubameyang. Il Guangzhou Evergrande ha offerto 72 milioni di euro al Borussia Dortmund per l'attaccante gabonese, superando così, nelle ultime 48 ...