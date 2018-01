Bollette telefoniche : torna la fatturazione mensile - ma le compagnie telefoniche mantengono i rincari : E’ proprio il caso di dire che sembrava troppo bello per essere vero. Stiamo parlando del caso che sul finire del 2017 ha riguardato milioni di consumatori in Italia, con aumenti sui costi per le tariffe telefoniche. Si tratta della scelta intrapresa da queste società di adottare una fatturazione a 28 giorni, decisione questa che ha comportato un aumento dei costi pari all’8.6% e l’aggiunta di una tredicesima bolletta. Dopo la ...

Bollette telefoniche - Codacons contro Tim e Vodafone : “Aumenti tariffe annullano vantaggi di fatturazione mensile” : Il Codacons ha inviato un esposto all’Antitrust contro Tim e Vodafone, “colpevoli di aver aumentato quasi contemporaneamente e nella identica misura le tariffe praticate ai propri clienti, di fatto annullando del tutto i vantaggi determinati dallo stop alle Bollette ogni 28 giorni“. Lo riferisce una nota dell’associazione dei consumatori, sottolineando di aver chiesto l’apertura dell’indagine per verificare “l’esistenza ...

Bollette telefoniche - la fatturazione torna mensile ma il costo complessivo rimane invariato. Il caso Tim : Le Bollette telefoniche dicono addio ai 28 giorni e tornano mensili. Ma i prezzi non scendono. Almeno non nell’immediato: per adeguarsi al diktat dell’ultimo decreto fiscale gli operatori hanno infatti tempo fino ad aprile. Nel caso di Tim poi le tariffe non scenderanno certamente neanche in futuro: fin da ora la bolletta viene computata su dodici mesi, ma incorpora l’aumento che prima venivano spalmato su tredici mensilità ...

Bollette telefoniche : questi saranno i rimborsi possibili : I rimborsi che le compagnie telefoniche potrebbero essere costrette a riconoscere ai propri clienti potrebbero essere addirittura milionari. Secondo una recente analisi effettuata da Sos Tariffe si tratterebbe di un importo di circa 1 milione e 160 mila euro. E ci riferiamo, esclusivamente, ai nuovi clienti del 2017. Perché se dovessero essere inclusi anche i clienti più anziani si tratterebbe di un vero e proprio bagno di sangue per i big delle ...

Fatture mensili per le Bollette telefoniche : 120 giorni per adeguarsi : Entrata in vigore la legge fiscale annessa a Bilancio 2018. Gli operatori hanno 120 giorni per adeguarsi alla fatturazione mensile. Di seguito il link per la consultazione del testo di legge coordinato. La legge tratta di altre materie fiscali, per la parte riguardante il cambiameto dei termini di fatturazione consultare l’articolo Art. 19-quinquiesdecies del decreto legge … Leggi tutto "Fatture mensili per le bollette ...

Bollette a 28 giorni - maxi-multa a compagnie telefoniche : maxi-multa dell'Agcom agli operatori che hanno adottato la fatturazione a 28 giorni. Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, presieduto da Angelo Marcello Cardani, ha ...

