Blitz a Ostia | divani dorati e troni nella villa del clan degli Spada

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 25 gennaio 2018)del. Sembra quasi di essereserie di Netflix Suburra. C'è anche Carmine, detto 'Romoletto', considerato il capo del, tra i 32 arrestati dimaxi operazione di. Carmine è il fratello di Roberto, arrestato per l'aggressione alla troupe della Rai avvenuta fuori alla sua palestra di. Gli arresti scaturiscono da due distinte indagini di carabinieri e polizia che sono poi confluite. Gli arrestati sono accusati di aver promosso e fatto parte di un'associazione a delinquere di tipo mafioso.Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione congiunta ad. Carabinieri e Polizia con la collaborazione del Nucleo Speciale d'intervento del Comando Generale della Guardia Costiera stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della ...