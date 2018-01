Binario morto – L’Istantanea di Antonello Caporale

La Borsa vale più dei lavoratori Ntv - i contratti sul Binario morto Melina di Cattaneo e LCdM : il mistero : Che sta succedendo in Ntv, l'azienda dei treni Italo fondata nel 2006 da Luca Cordero di Montezemolo, Diego Della Valle e Gianni Punzo con il veicolo Mdp e che vede Banca Intesa e le Assicurazioni Generali con quote importanti del capitale? Segui su affaritaliani.it

"Sul sistema ferroviario il Piemonte è ad un Binario morto : servono piani e investimenti" : 'E' possibile garantire tempi di percorrenza da mondo civile, visto che tutti sappiamo come le infrastrutture di trasporto rappresentano l'asse portante per una regione competitiva? '

Renzi accelera sul biotestamento per stringere con Pisapia - ma lui insiste sullo ius soli - che invece è sul Binario morto della legislatura : Anche su questa proposta, adottata in prima persona dal presidente del Senato Pietro Grasso, c'è una convergenza politica bipartisan. Snellisce le procedure del Senato, vieta i cambi di casacca a ...

Renzi accelera sul biotestamento per stringere con Pisapia - ma lui insiste sullo ius soli - che invece è sul Binario morto della legislatura : Il blitz era nell'aria, più mai necessario per ritrovare una qualche rotta nella nuova 'tempesta Banca Etruria' che infuria intorno al quartier generale di Matteo Renzi. Urgente dare un segnale netto. E' così che la legge sul biotestamento finisce subito in aula, con un colpo di acceleratore deciso dal Pd e comunicato oggi in conferenza dei capigruppo al Senato dal presidente dei senatori Dem Luigi Zanda. L'ordine di scuderia punta ...