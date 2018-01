Biglietti in prevendita per il tour di Emma per Essere qui | info biglietti e date

Ron in tour nel 2018 nel ricordo di Lucio Dalla dopo il Festival di Sanremo : Biglietti in prevendita : Ron in tour nel 2018, dopo il Festival di Sanremo 2018. L'artista annuncia oggi due concerti in programma per il mese di maggio nei teatri di Roma e Milano. In gara al Festival di Sanremo 2018 con il brano Almeno pensami, canzone inedita scritta da Lucio Dalla prima di scomparire, Ron è tra i favoriti per il raggiungimento del podio. Da venerdì saranno aperte le prevendite per i suoi primi due concerti post Festival della Canzone Italiana, ...

The Chainsmokers a Perugia nel 2018 ad Umbria Jazz : prezzi dei Biglietti in prevendita su TicketOne : The Chainsmokers a Perugia nel 2018, per un unico concerto-evento in programma ad Umbria Jazz il prossimo 17 luglio. I biglietti per assistere all'evento saranno disponibili in vendita dalle ore 11.00 di giovedì 25 gennaio su TicketOne.it, online e via call center, e dalle 11.00 di venerdì 26 gennaio in tutti i punti vendita autorizzati TicketOne dislocati sull'intero territorio nazionale. Il prezzo dei ticket d'ingresso sarà di 45 euro, ai ...

Elio e le storie tese all’Arena di Verona e al Forum di Assago nel 2018 : Biglietti in prevendita per i nuovi concerti : Elio e le storie tese all'Arena di Verona, in concerto il 1° maggio 2018. Sono state annunciate oggi, mercoledì 24 gennaio, tre nuove date per il tour di Elio e le storie tese, che nel 2018 prenderà il via il 20 aprile dal Pala George di Montichiari (BS). Il Tour d’Addio fa seguito alla partecipazione del gruppo al Festival di Sanremo con la canzone Arrivedorci, un brano per salutare il pubblico dopo l'annuncio della conclusione del loro ...

Gianni Morandi in concerto all’Arena di Verona : info Biglietti in prevendita : Gianni Morandi in concerto all'Arena di Verona il 25 aprile. L'annuncio arriva direttamente sulla pagina dell'artista, che ha appena dichiarato di essere pronto a sbarcare all'anfiteatro scaligero con un nuovo spettacolo dedicato al suo ultimo disco di inediti. L'appuntamento è fissato tra qualche settimana, ma i biglietti possono essere acquistati in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati a partire dal 24 gennaio alle ore 16. ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Ben Harper in Italia nel 2018 al Fabrique di Milano : Il concerto di Ben Harper in Italia nel 2018 sarà al Fabrique di Milano. Il vincitore del Grammy si esibirà con Charlie Musselwhite il 23 aprile, con Biglietti in prevendita a partire dal 26 gennaio alle ore 10. I due tornano insieme sul palco dopo la collaborazione in Get Up!, conquistando la prima posizione della Billboard Blues Album Chart. L'album è stato inoltre premiato con il Grammy Award 2014 nella categoria Best Blues Album. Il ...

Nek Max Renga in concerto all’Arena di Verona : info Biglietti in prevendita : Dopo il lungo tour nei palasport, Nek Max Renga in concerto all'Arena di Verona. Il live è stato annunciato mentre i tre artisti sono ancora in giro per l'Italia con la prima parte della tournée, che sta avendo un grande successo e a tratti inaspettato. Il nuovo appuntamento inaugurato con il singolo Duri da battere arriva all'anfiteatro scaligero il 28 aprile 2018, con biglietti in prevendita a partire dalle ore 11 del 24 gennaio. Le ...

Calcutta all’Arena di Verona e a Latina nel 2018 : prezzi dei Biglietti in prevendita su TicketOne : Calcutta all'Arena di Verona, in concerto il 6 agosto 2018 per un'unica serata-evento. I biglietti per lo spettacolo sono in prevendita su TicketOne dalle ore 13.30 di martedì 23 gennaio. I ticket arriveranno presso le filiali del gruppo Unicredit il 26 gennaio. Dallo stesso giorno, i biglietti saranno disponibili anche nei punti vendita fisici. Il prezzo dei biglietti per il concerto di Calcutta all'Arena di Verona va dai 25 ai 30 euro, dai ...

Annunciato il concerto di Paul Kalkbrenner in Italia agli iDays 2018 con Noel Gallagher : info prezzi e Biglietti in prevendita su Ticketone : Un concerto di Paul Kalkbrenner in Italia nel 2018. Il nome del dj tedesco si aggiunge alla già ricca e fortunata line up di artisti che si esibiranno durante gli iDays 2018, giunti quest'anno alla diciannovesima edizione. La superstar della musica elettronica si esibirò sul palco dell'Area Expo - Experience di Milano il prossimo 23 giugno, a seguito del concerto di Noel Gallagher e la sua band High Flying Birds. Sarà possibile accedere e ...

Ufficiale il tour di Red Canzian per Testimone del tempo - al via dal 4 maggio : info Biglietti in prevendita : Il tour di Red Canzian è finalmente Ufficiale. L'ex bassista dei Pooh sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano Ognuno ha il suo racconto, con il quale conferma la collaborazione artistica con Miki Porru. Il brano è compreso nella tracklist di Testimone del tempo, disco che rilascerà il 16 febbraio 2018. L'album è rilasciato su etichetta BMG e distribuito da Warner Music. Il disco sarà presentato nel corso del tour che Red ...

Ufficiale la nuova data di Jovanotti per Oh - vita! : info e Biglietti in prevendita : La nuova data di Jovanotti per Oh, vita! è stata resa Ufficiale. La decisione di aggiungere un appuntamento alla lunga lista di date che l'artista di Penso Positivo ha concepito per il nuovo disco rilasciato il 1° dicembre 2017 e con la produzione straordinaria di Rick Rubin. Gli amici di Torino possono quindi iniziare a organizzarsi per il concerto, con il quale Lorenzo Jovanotti tornerà al PalAlpitour per un nuovo appuntamento il 9 aprile ...

Concerti di Philip Glass in Italia nel 2018 : info e prezzi dei Biglietti in prevendita per Verona : I Concerti di Philip Glass in Italia nel 2018 sono stati annunciati. L'artista di Baltimora è pronto a tornare nel nostro paese per una sola data al Teatro Romano di Verona, i cui biglietti in prevendita sono già disponibili presso il Box Office della struttura. Philip Glass, noto per essere l'artista di Music in 12 parts e Einstein on the beach, è anche passato al successo per la colonna sonora di The Truman Show. Nel corso del tour che lo ...

Bye Bye è il nuovo album di Annalisa - in concerto a Milano e Roma dopo Sanremo 2018 : date e Biglietti in prevendita : Si intitola Bye Bye il nuovo album di Annalisa che conterrà anche il brano Il mondo prima di te scritto dalla stessa artista con Davide Simonetta e Alessandro Raina, proposto al Festival di Sanremo 2018. dopo la nuova partecipazione al Festival della Canzone Italiana nella categoria dei Campioni, Annalisa rilascerà il nuovo disco di inediti, Bye Bye, nel quale si mostrerà in una veste nuova, con sonorità e temi originali. Bye Bye è atteso ...

Concerti di Patti Smith in Italia nel 2018 : info e prezzi dei Biglietti in prevendita : I Concerti di Patti Smith in Italia sono finalmente ufficiali. Dopo i tanti spettacoli del 2017, la sacerdotessa del rock è pronta a tornare nel nostro paese per una nuova tappa all'Auditorium Parco della Musica di Roma. L'artista sarà accompagnata dalla sua band composta da Lenny Kaye, Jay Dee Daugherty, Tony Shanahan e dal figlio Jackson Smith. Già noti i prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita ...

Il tour di Nek Max Renga al via con la data zero di Jesolo : info Biglietti in prevendita - ingressi e restrizioni : Il tour di Max Nek Renga sta per partire. L'insolito trio si ritroverà sul palco del Pala Arrex di Jesolo per la prima grande prova in pubblico, con la quale anticiperanno la tournée al via dall'Unipol di Casalecchio di Reno il 20 gennaio prossimo. Il concerto avrà inizio a partire dalle ore 21, ma è comunque consigliabile raggiungere il luogo dello spettacolo con adeguato anticipo in modo da favorire le operazioni di ingresso alla struttura. ...