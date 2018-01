: Beyoncé ai Grammy Awards 2018 tra i performer? Il produttore annuncia “sorprese” per… - all_music_it : Beyoncé ai Grammy Awards 2018 tra i performer? Il produttore annuncia “sorprese” per… - OptiMagazine : #Beyoncé ai #Grammys2018 tra i performer? Il produttore annuncia "sorprese" per domenica 28 gennaio… - sunlikesme : Ma quale #beyoncé date un CAZZO DI GRAMMY A @ddlovato ..uno spettacolo ? - superchiccaaa : @giuliamini23 @amandofedeE @AddictedToFenji oviettivamente quando ti sento cantare sotto la doccia penso che tu sia… - kendrwk : Vorrei troppo che Beyoncé facesse il tributo a Tina turner ai Grammy -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Aumentano notevolmente le speranze di vedereaitra idi questa sessantesima edizione. Queen Bey, che nel 2017 ha fatto un'esibizione speciale con tanto di pancione in vista a pochi mesi dal parto dei due gemelli Rumi e Sir, potrebbe tornare in scena durante la cerimonia di quest'anno che si terrà al Madison Square Garden di New York domenica 28 gennaio.Entertainment Tonight ha chiesto informazioni in merito aldel premio Ken Ehrlich, che ha detto di avere "la bocca cucita", ma ha anche confermato che ci saranno degli ospiti a sorpresa che non rientrano tra igiàti.Ehrlich ha cercato di glissare le domande ("Stai buttando l'esca, ma io non abbocco" ha dichiarato al giornalista di ET) ma ha assicurato che "ci sono sorprese domenica sera. Ce ne sono davvero". Ovviamente il pensiero comune corre a: potrebbe ...