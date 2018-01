: Berlusconi lancia maxi sanatoria fiscale "Tajani premier? Sarebbe l'ideale" - Affaritaliani : Berlusconi lancia maxi sanatoria fiscale "Tajani premier? Sarebbe l'ideale" - mauriziofabi99 : RT @PitmanCosta: @berlusconi Tajani si è dimostrato negli anni un cerchiobottista di prim'ordine! Pronto a far l'occhiolino alla sinistra… - rtl1025 : Silvio #Berlusconi: "#Tajani Premier sarebbe bellissimo". #nonstopnews -

"Con Salvini c'è un'identità di vedute sostanziale. E' un leader lucido e razionale.Ha un atteggiamento responsabile. Mi riconosce maggiore esperienza". Così il leader di FI,a Rtl. Di Maio? "Vogliono affidare il governo a un ragazzo 30enne che non ha mai lavorato. Ha fatto solo lo steward allo stadio del Napoli.Dilettanti della vita e mantenuti della politica".? "Sarebbe perdita Ue, ma bellissima scelta. E'molto stimato nell'Ue. Abbiamo 2 personalità in serbo. Io ancora in campo per grande riforma liberale".(Di giovedì 25 gennaio 2018)