: Belen e Cecilia Rodriguez su Instagram, il siparietto (con pubblicità alla loro linea di costumi): “Viva le tette!”… - Cascavel47 : Belen e Cecilia Rodriguez su Instagram, il siparietto (con pubblicità alla loro linea di costumi): “Viva le tette!”… - silviabest77 : Belen e Cecilia Rodriguez su Instagram, il siparietto (con pubblicità alla loro linea di costumi): “Viva le tette!” - adrianobusolin : Belen e Cecilia (in costume) provocano il pubblico - FCoglioni : “Fai vedere le tette”. Belen, delirio erotico con Cecilia: cosparsa d’olio, mezza nuda. E poi… / Video -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2018), tra una comparsata televisiva e l’altra, si sono reinventate stiliste di unadi costumi. Cosa che non è poi così strana: le testimonial, in questo caso, sono le stiliste stesse. E infattiha postato suun video che la mostra con indosso una delle sue creazioni da mare e in pose molto sexy. Non bastasse, l’argentina ha approfittato dellestories per fare una gag con la sorella: ”hai qualcosa da dire? Non ci vuoi far vedere le tette? Viva le tette”. Che dire, le sorellecome sempre all’insegna dell’understatement. Buendia❤️ #newcollection @mefuireal @chechu_real ❤️ #backstage Un post condiviso da(@real) in data: Gen 24, 2018 at 4:12 PST L'articolosu, il(con ...