Bce | tassi invariati e Qe a 30 miliardi al mese anche oltre settembre se necessario

La Bce non cambia la forward guidance. Draghi : "Tassi bassi a lungo" : Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca ...

Bce conferma tassi e linee guida politica monetaria - come da attese : come ampiamente previsto dagli analisti il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha confermato i tassi di riferimento, lasciandoli agli attuali livelli minimi storici, ed ha reiterato l'...

La Bce conferma i tassi di interesse invariati. QE fino a settembre 2018 : (Teleborsa) - Nessuna sorpresa dalla Banca Centrale Europea che, almeno per ora, mantiene i tassi di interesse invariati a zero, mentre gli acquisti asset andranno avanti fino a settembre 2018 ma "...

Bce - tassi al minimo e conferma QE : Resta al minimo storico il costo del denaro. Il Consiglio direttivo della BCE ha deciso infatti di mantenere invariati i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle ...

Bce : tassi fermi - tasso principale a 0% : E' quanto si legge nel comunicato dell'Eurotower a seguito della riunione di politica monetaria in cui si ribadisce l'intenzione di proseguire gli acquisti di titoli, al ritmo mensile di 30 miliardi ...

Bce conferma tassi a zero e Qe acquisti titoli fino a settembre : Roma, 25 gen. (askanews) Come ampiamente atteso la Banca centrale europea ha confermato a zero il principale tasso di interesse dell'area euro, assieme al proseguimento fino a settembre del programma ...

La Bce conferma i tassi di interesse invariati. QE fino a settembre 2018 : Nessuna sorpresa dalla Banca Centrale Europea che, almeno per ora, mantiene i tassi di interesse invariati a zero, mentre gli acquisti asset andranno avanti fino a settembre 2018 ma "anche oltre se ...

Bce - i tassi restano invariati : MILANO - Nessuna sorpresa dalla riunione del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, con i tassi d'interessec che restano invariati: il tasso principale rimanr fermo allo 0%, quello sui ...

Bce lascia tassi interesse invariati : 13.50 Il direttivo della Bce, nel suo primo vertice di quest'anno, ha lasciato invariati i suoi tassi d'interesse principali. Il 'refi', il tasso di rifinanziamento pronti contro termine, resta a quota zero, mentre il tasso sui depositi, cioè quello che le banche pagano per depositare i loro fondi a Francoforte, rimane negativo a -0,40%. Invariato anche il tasso marginale a +0,25%.

Settimana dedicata alla Bce. Giovedì la decisione sui tassi : "Vediamo il bisogno di un graduale aggiustamento della nostra forward guidance in tutti i suoi aspetti se l'economia continua a crescere e l'inflazione a convergere verso il nostro obiettivo. Ciò non ...

Settimana dedicata alla Bce. Giovedì la decisione sui tassi : "Vediamo il bisogno di un graduale aggiustamento della nostra forward guidance in tutti i suoi aspetti se l'economia continua a crescere e l'inflazione a convergere verso il nostro obiettivo. Ciò non ...

La Bce prepara il dopo Qe : il rialzo dei tassi si avvicina : ... il dispositivo con cui l'istituto orienta le aspettative dei mercati dando indicazioni sulla futura politica monetaria, se l'economia continuerà a espandersi e l'inflazione si avvicinerà al 2 per ...

La Bce prepara il dopo Qe : il rialzo dei tassi si avvicina. I mercati reagiscono : euro ai massimi da tre anni : Il rialzo dei tassi d'interesse da parte della Banca centrale europea si avvicina. La data dello stop alla politica espansiva, portata avanti con il quantitative easing, ancora non c'è, ma dalla riunione del board dell'eurotower che si è tenuto il 13-14 dicembre emerge un dato di novità incontrovertibile. La Bce - si legge nei verbali - non esclude un graduale cambiamento nella sua forward guidance, il dispositivo con cui ...

La Bce punta sulla crescita Ue Euro e tassi sui bund in volo (Corriere della Sera) : Secondo il Corriere la fiducia nella ripresa globale potrebbe spingere Francoforte ad anticipare la fine del programma di stimoli all'economia, il cosiddetto quantitative easing, rispetto a quanto ...