Bce | i tassi restano invariati

Bce lascia tassi interesse invariati : 13.50 Il direttivo della Bce, nel suo primo vertice di quest'anno, ha lasciato invariati i suoi tassi d'interesse principali. Il 'refi', il tasso di rifinanziamento pronti contro termine, resta a quota zero, mentre il tasso sui depositi, cioè quello che le banche pagano per depositare i loro fondi a Francoforte, rimane negativo a -0,40%. Invariato anche il tasso marginale a +0,25%.

Settimana dedicata alla Bce. Giovedì la decisione sui tassi : "Vediamo il bisogno di un graduale aggiustamento della nostra forward guidance in tutti i suoi aspetti se l'economia continua a crescere e l'inflazione a convergere verso il nostro obiettivo. Ciò non ...

La Bce prepara il dopo Qe : il rialzo dei tassi si avvicina : ... il dispositivo con cui l'istituto orienta le aspettative dei mercati dando indicazioni sulla futura politica monetaria, se l'economia continuerà a espandersi e l'inflazione si avvicinerà al 2 per ...

La Bce prepara il dopo Qe : il rialzo dei tassi si avvicina. I mercati reagiscono : euro ai massimi da tre anni : Il rialzo dei tassi d'interesse da parte della Banca centrale europea si avvicina. La data dello stop alla politica espansiva, portata avanti con il quantitative easing, ancora non c'è, ma dalla riunione del board dell'eurotower che si è tenuto il 13-14 dicembre emerge un dato di novità incontrovertibile. La Bce - si legge nei verbali - non esclude un graduale cambiamento nella sua forward guidance, il dispositivo con cui ...

La Bce punta sulla crescita Ue Euro e tassi sui bund in volo (Corriere della Sera) : Secondo il Corriere la fiducia nella ripresa globale potrebbe spingere Francoforte ad anticipare la fine del programma di stimoli all'economia, il cosiddetto quantitative easing, rispetto a quanto ...

Bce pronta a cambiare strategia - volano euro e tassi sui Bund : Le minute della riunione di dicembre hanno rivelato che presto ci saranno novità importanti nella politica monetaria. Immaginando un rialzo dei tassi più imminente - che, nelle espressioni del riassunto della seduto di dicembre, non sembra all’ordine del giorno - gli investitori hanno spinto verso l’alto sia l’euro, che ha superato quota 1,20 dollari, sia i rendimenti dei Bund tedeschi ...

Bce : 'Tassi bassi a lungo. In Italia debito scende troppo lentamente' : ... 'secondo il Consiglio direttivo, il forte slancio congiunturale e la considerevole riduzione della capacità inutilizzata nell'economia inducono a ritenere con maggiore fiducia che l'evoluzione dei ...

Bce : "Ripresa sostenuta. Ma servono stimoli. Tassi bassi a lungo" : Quindi "i risultati dell'ultima indagine e i dati più recenti confermano una robusta dinamica espansiva, anche l'economia internazionale, e la ripresa evidenzia segnali di sincronizzazione a livello ...

Bce : "Tassi invariati a lungo" : Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse di riferimento e continua ad attendersi che rimangano sui livelli attuali per un prolungato periodo di tempo, e ...

Bce : «I tassi restano bassi. L’Italia? Il debito scende con troppa lentezza» : Il bollettino della Bce: «Fra i sei paesi i cui documenti programmatici di bilancio configurano un rischio di non conformità con il Patto di stabilità e crescita, per Belgio, Francia, Italia e Portogallo si prevedono nel 2018 elevati livelli di debito pubblico, superiori al 90 per cento del Pil»

Bce - Draghi : 'Crescita oltre le stime - ma tassi e Qe invariati' : Quanto alla politica monetaria, la Bce ha confermato i tassi d'interesse al minimo storico, oltre alle misure straordinarie già in vigore. 'Il Consiglio direttivo conferma che da gennaio 2018 intende ...

La Bce mantiene i tassi fermi a zero : Resta invariata la politica monetaria della Banca Centrale Europea, almeno per ora, con tassi di interesse invariati a zero. Nella riunione odierna, il Consiglio direttivo della BCE ha deciso che i