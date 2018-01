Bce conferma tassi e linee guida politica monetaria | come da attese

La Bce conferma i tassi di interesse invariati. QE fino a settembre 2018 : (Teleborsa) - Nessuna sorpresa dalla Banca Centrale Europea che, almeno per ora, mantiene i tassi di interesse invariati a zero, mentre gli acquisti asset andranno avanti fino a settembre 2018 ma "...

