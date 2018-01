Basket femminile | Eurolega 2018 | il Famila Schio spreca il primo match point Vince

Basket - A1 femminile 2018 : le migliori italiane della 15esima giornata. Consolini e Ragusa arrivano al terzo posto - si rivede Zandalasini : La classifica del Campionato di Serie A1 di Basket femminile 2018 cambia: il Passalacqua Trasporti ha vinto nell’ultimo turno nello scontro diretto con la Gesam Gase & Luce Lucca salendo al terzo posto in solitaria, inserendosi tra le migliori 4 squadre del campionato. Continua il momento negativo del Fila San Martino, che ha perso contro il Broni ed è sprofondato addirittura al sesto posto, che potrebbe complicare e non poco le cose ...

Basket femminile - 15a giornata Serie A 2018 : nessuna sorpresa - il Famila Schio procede spedito in testa alla classifica : La 15a giornata della Serie A di Basket femminile non ha portato particolari sorprese nei cinque match in programma. Il Famila Schio prosegue spedito il proprio cammino in vetta alla graduatoria. La formazione veneta ha avuto vita facile sul parquet della Meccanica Nova Vigarano, battuta per 64-87. Poco hanno potuto le padrone di casa contro lo strapotere delle scledensi, che hanno condotto sin dall’avvio spaccando definitivamente ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : incontri agevoli per le big nella sesta di ritorno : Tutto pronto per la sesta giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018. La stagione regolare volge ormai al termine e le squadre stabnno cercando di migliorare la propria posizione in classifica o di accedere ai playoff. Incontro agevole, almeno sulla carta, per il Famila Wuber Schio, che guida il gruppo. La formazione veneta scenderà in campo in casa della Meccanica Nova Vigarano, che occupa il ...

Basket - Mondiali 3×3 2018 : l’Italia femminile parteciperà alla rassegna iridata. Esclusa la Nazionale maschile : La FIBA ha comunicato oggi le squadre partecipanti ai Mondiali di Basket 3×3. La Nazionale italiana femminile è stata ammessa e prenderà parte al torneo che si terrà a Manila dall’8 al 12 giugno 2018. Le squadre partecipanti sono state definite in base al ranking dello scorso anno, chiuso dalle azzurre nella top 20 mondiale, all’11° posto. “È la testimonianza della bontà del lavoro fatto lo scorso anno dalla FIP, dalle ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : le convocate dell’Italia per le sfide a Svezia e Macedonia : Il CT dell’Italia di Basket femminile Marco Crespi ha diramato oggi l’elenco delle 24 atlete che prenderanno parte agli impegni della seconda finestra delle Qualificazioni agli Europei del 2019. La Nazionale scenderà in campo per due partite: sabato 10 febbraio c’è la sfida in trasferta contro la Svezia (ore 15.30), mercoledì 14, invece, l’impegno casalingo a Pavia contro la Macedonia (ore 18.30). Le convocate ...

Basket femminile - Eurolega 2018 : il Famila Schio passeggia contro il Montpellier. Qualificazione più vicina : Torna alla vittoria il Famila Schio nel dodicesimo turno della regular season dell’Eurolega. La squadra italiana è uscita vittoriosa dalla trasferta in Francia contro il Montpellier, battuto per 75-56 grazie ad un gran secondo tempo delle ragazze di Pierre Vincent. Le orange non hanno certo disputato la miglior partita della loro stagione, ma contava vincere, per avvicinare il passaggio del turno: mancano due partite alla fine e Schio può ...

Basket femminile - Eurolega 2018 : turno favorevole per il Famila Schio. Contro il Montpellier per avvicinare la qualificazione : Il Famila Schio è pronto a rituffarsi nell’Eurolega. La squadra scledense prosegue un gennaio decisivo, che porterà alla fine della regular season e alla definizione delle otto squadre che si giocheranno l’accesso alla Final Four ai quarti di finale. La posizione di classifica è favorevole alle orange, ma il trend è negativo e va assolutamente invertito. La squadra di Pierre Vincent è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro ...

Basket femminile - Serie A1 : le migliori azzurre della 14a giornata. De Pretto spinge la Reyer : Si sgrana la classifica del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018: nel 14esimo turno ben due tra le quattro big del campionato hanno perso, concedendo margine alle diverse avversarie e in particolare al Famila Wuber Schio, sempre al comando con un margine sempre maggiore sul quinto posto, soprattutto per quanto riguarda il numero di squadre interposte. La formazione vicentina grazie al successo 77-65 su Vigarano ha mantenuto il ...

Basket femminile - le Tigers Rosa lasciano l'ultimo posto : Le Tigers Rosa battono Alghero 72 - 64 e abbandonano l'ultima piazza lasciandola proprio alla formazione sarda. Le ragazze di coach Castelli salgano quindi a quota 4 e mettono i piedi in zona salvezza ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : Venezia supera San Martino - scivolone per Lucca : Si sgrana la classifica del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018: nel 14esimo turno ben due tra le quattro big del campionato hanno perso, concedendo margine alle diverse avversarie e in particolare al Famila Wuber Schio, sempre al comando con un margine sempre maggiore sul quinto posto, soprattutto per quanto riguarda il numero di squadre interposte. Schio, senza particolari problemi, si è imposta 77-65 contro la Saces Mapei ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : Venezia supera San Martino - scivolone per Lucca : Si sgrana la classifica del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018: nel 14esimo turno ben due tra le quattro big del campionato hanno perso, concedendo margine alle diverse avversarie e in particolare al Famila Wuber Schio, sempre al comando con un margine sempre maggiore sul quinto posto, soprattutto per quanto riguarda il numero di squadre interposte. Schio, senza particolari problemi, si è imposta 77-65 contro la Saces Mapei ...

Basket femminile - Eurolega 2018 : Schio crolla nel finale e perde in casa contro il Wisla : Serviva una vittoria al Famila Schio nell’undicesima giornata di Eurolega. Purtroppo la squadra veneta non è riuscita a centrare l’obiettivo, cadendo in casa per 68-59 contro la formazione polacca del Wisla Can-Pack. Un ko che non pregiudica comunque il passaggio del turno per la squadra italiana, che si trova ancora al quarto posto e nella prossima trasferta a Montpellier deve assolutamente vincere. Al Famila non bastano i 20 punti ...

Basket femminile - Eurolega 2018 : Giorgia Sottana lascia il BLMA Montpellier e passa al Fenerbahce : Giorgia Sottana cambia casacca. Il playmaker italiano ha dato l’addio al BLMA Montpellier, squadra alla quale si era unita ad inizio stagione, per accasarsi in Turchia, al Fenerbahce. La notizia è stata data direttamente dal sito ufficiale della società francese, che ha chiarito come si tratti di un’occasione imperdibile per la giocatrice azzurra, che avrà l’occasione di unirsi ad uno dei quattro top club europei, finalista ...

Basket femminile - Eurolega 2018 : il Famila Schio cerca una vittoria contro il Wisla per tenere vivo il sogno playoff : Undicesima giornata per l’Eurolega femminile ed il Famila Schio sarà impegnato in casa contro il Wisla Canpack in un match nel quale la squadra veneta cerca un’altra vittoria per confermare la quarta posizione nel gruppo B, che le varrebbe la qualificazione ai playoff al termine della fase a gironi. Dopo le due sconfitte consecutive con Yakin Dogu e Fenerbahce, Schio è riuscita a rialzarsi con la vittoria nell’ultimo turno ...