Barbara Tabita Diventa mamma | dall' ischemia alla bulimia | un passato difficile per

Barbara TABITA/ Diventa mamma : "Ho avuto una ischemia cerebrale ma non mi sono mai arresa" : BARBARA TABITA presto mamma della piccola Beatrice. L'attrice è pronta a Diventa re madre e ricorda il periodo difficile vissuto per una ischemia cerebrale , due anni fa: non si è mai arresa.

Barbara Tabita - l’attrice volto de I Cesaroni : “Ho avuto un’ischemia e ho rischiato di morire ma non mi sono mai arresa. E ora…” : “Ho avuto problemi gravissimi di salute, due anni fa sono stata colpita da una ischemia cerebrale e ho rischiato di morire, ma non mi sono mai arresa”: queste le parole con le quali Barbara Tabita, attrice di serie tv come I Cesaroni e film come La mafia uccide solo d’estate, racconta a Spy la sua esperienza. Un’esperienza a lieto fine perché Barbara confessa di aspettare una bambina: “A 42 anni è quasi un miracolo, ...