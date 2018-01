: Autenticazione con il flusso sanguigno? Secondo un brevetto Samsung è possibile - webaholic_eu : Autenticazione con il flusso sanguigno? Secondo un brevetto Samsung è possibile - ios7italia : #Reddit: più sicurezza per gli utenti con l’autenticazione a due fattori - toptechtv : Reddit: più sicurezza per gli utenti con l'autenticazione a due fattori - gigibeltrame : Reddit: più sicurezza per gli utenti con l'autenticazione a due fattori -

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Èeffettuare l'sul proprio smartphone attraverso l'analisi delquanto mostra undepositato dasi, e la tecnologia potrebbe essere utilizzata anche su altri dispositivi, come smartwatch o personal computer, in abbinamento ad altri sistemi di sicurezza biometrica. L'articolocon ilunè stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.