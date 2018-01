Australian Open 2018 Diretta | terza finale Slam per Cilic | corsa al numero 1 tra Halep e

Australian Open - Cilic in finale attende il vincente tra Chung e Federer. Halep-Wozniacki la finale femminile : Sabato in palio non ci sarà solo il titolo dello Slam down under: se la 27enne di Odense dovesse risucire a battere la Halep attuale numero uno del mondo sarà lei la nuova regina del tennis femminile.

Australian Open - la finale femminile è Halep-Wozniacki : La romena Halep, numero uno del mondo, in semifinale ha sconfitto la tedesca Angelique Kerber, dopo averle annullato due match point, con il punteggio di 6-3, 4-6, 9-7 in due ore e 20 minuti di gioco.

Australian Open 2018 : Marin Cilic è in finale! Sconfitto in tre set Kyle Edmund : Marin Cilic è il primo finalista degli Australian Open 2018. Il croato supera in tre set l’inglese Kyle Edmund con il punteggio di 6-2 7-6 6-2 dopo due ore e venti minuti di gioco. Si tratta della prima finale in carriera per Cilic a Melbourne, la terza della carriera in uno Slam dopo quella vinta agli US Open nel 2014 con Kei Nishikori e quella persa lo scorso anno a Wimbledon contro Roger Federer. Inoltre grazie a questa vittoria Cilic ...

LIVE Australian Open 2018 - giovedì 25 gennaio in DIRETTA : Halep-Wozniacki per il titolo! Cilic è il primo finalista : battuto Edmund in tre set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open, giovedì 25 gennaio. Giornata dedicata alle semifinali sul cemento di Melbourne: entrambe del tabellone femminile ed una del tabellone maschile. Siamo alla stretta finale ed oggi conosceremo il nome delle due finaliste del draw delle donne e di un finalista in quello degli uomini. Il programma degli incontri di oggi (giovedì 25 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA ...

Australian Open 2018 : la finale femminile Wozniacki-Halep quando si gioca? Programma - orari e come vederla in tv : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ore ...