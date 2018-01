Asta record per auto di Preston Tucker | venduta a 1 | 43 milioni di euro

Sfera EbbAsta - il record del rapper italiano : tutte le 11 canzoni del suo album prime su Spotify : È il fenomeno musicale del momento. Sfera Ebbasta, al secolo Gionata Boschetti, classe '92, oltre ad essere il maggior rappresentante del genere 'trap' (che fonde rap e hip-hop) nel Belpaese e a ...

Sfera EbbAsta : "Rockstar" da record. Boom di ascolti per il nuovo album : Il nuovo album di Sfera Ebbasta ' Rockstar ', uscito il 19 gennaio, è già da record . In sole 24 ore, infatti, il disco ha ottenuto 8 milioni di streaming nel mondo . Inoltre, come ha annunciato Gionata Boschetti sui social network, tutte le 11 tracce di ' Rockstar ' si sono piazzate nelle prime 11 posizioni della chart di Spotify : 7 di ...

Hermès - all’Asta una Birkin da record : Che la Birkin di Hermès sia probabilmente (o vogliamo osare un “sicuramente”?) la borsa più desiderata, amata e ammirata della storia delle borse – una storia che le donne conoscono benissimo, molto meglio di quella delle guerre puniche e della rivoluzione francese – non è certo una notizia. Ma che qualcuno sia stato capace di sborsare oltre 320mila euro per un esemplare particolarmente raro, e conseguentemente prezioso, ...

Una maglia scalda i cuori bresciani : è l'Asta dei record : Anche il mondo dello sport e della politica hanno voluto essere presenti: tutti uniti dalla voglia di partecipare e di dare la propria testimonianza a favore della solidarietà e dei disabili, che è ...

Altro che James Bond - l'Asta dell'Aston Martin di Paul McCartney sarà da record" : Così questa Aston Martin uscì dalla fabbrica - caso unico al mondo - con queste specifiche di produzione, ed oggi, dopo aver percorso solo 40 mila miglia, è pronta per far sognare un nuovo ...

Salvador Mundi di Leonardo Da Vinci/ Asta record : un'astuta operazione di marketing? : Salvator Mundi di Leonardo da Vinci, Asta record: quadro più caro di sempre, ma ci sono dubbi sull'autenticità. Venduto a 450 milioni di dollari, ma montano critiche e perplessità...(Pubblicato il Thu, 16 Nov 2017 22:51:00 GMT)

Salvator Mundi di Leonardo da Vinci - record all’Asta : Meno di 19 minuti di asta serrata per arrivare alla cifra record di oltre 450 milioni di dollari. È l’aggiudicazione più alta di tutta la storia del mercato dell’arte e il quadro in questione è il Salvator Mundi attribuito a Leonardo da Vinci. La piccola tavola è stata battuta all’asta da Christie’s a New York. La cifra di partenza per il lotto numero 9 era 75 milioni di dollari. Quella finale è stata di 450.312.500 dollari. La più alta di ...

Opere d’arte - record per il Salvator Mundi di Leonardo : venduto all’Asta per 450 milioni. È il più costoso della storia : La storia delle Opere d’arte registra un nuovo record. Quello del Salvator Mundi di Leonardo Da Vinci, battuto all’asta alla cifra di di 450 milioni di dollari, cioè circa 380 milioni di euro. Il quadro è stato venduto da Christiès a New York e cifra record è comprensiva dei diritti d’asta. Si tratta dell’ultimo dipinto conosciuto di Leonardo da Vinci, appartenente ad un privato, che ora diventa anche la più costosa opera d’arte mai ...

