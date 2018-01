Anticipazioni Uomini e Donne | Gemma e Giorgio tra pianti e chiarimenti

UOMINI E DONNE / Anticipazioni - Riccardo dice no a Ida e spunta un'altra dama (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Giorgio Manetti ancora nel mirino delle critiche: nuove e forti accuse di Barbara De Santi alla coppia.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 12:10:00 GMT)

Che fine ha fatto Paolo Crivellin? Tutte le Anticipazioni su Uomini e Donne : Che fine ha fatto Paolo Crivellin? Chi l'ha visto? La trasmissione di Rai Tre mai come in questo caso potrebbe aiutarci a capire perché il tronista, e per il momento lo è ancora, non si fa vedere in studio da un paio di registrazioni. Maria De Filippi non ha accennato al suo trono, o almeno non è stato scritto nelle anticipazioni fornite dalla redazione stessa: che abbiano deciso di riservare la sorpresa, o il colpo di scena, per la messa in ...

Uomini e Donne - Anticipazioni over : Gemma in lacrime per un'intervista rilasciata da Giorgio : Il gabbiano nega alcune dichiarazioni d'amore a Gemma riportare da una rivista e la dama si dispera.

Uomini e Donne/ Anticipazioni Nicolò Fabbri : "Ho risentito Sabrina Ghio e incontrato Camilla" (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Classico. Nicolò Fabbri torna a parlare di Sabrina Ghio e svela: "Dopo il programma mi ha chiamato.. " e su Camilla Mangiapelo...

Uomini e Donne Anticipazioni : Gemma piange per Giorgio - bacio per Tina : Un bacio inaspettato tra un cavaliere e l’opinionista Tina Cipollari Oggi 24 gennaio si sono registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne. La trasmissione inizia in modo scoppiettante. Maria De Filippi nota che Tina Cipollari punta gli occhi nel verso opposto rispetto al cavaliere Domenico. Egli non ha mai negato l’interesse verso l’opinionista […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Gemma piange per ...

Uomini e Donne registrazione/ Trono over - Anticipazioni : Gemma in lacrime in studio per Giorgio (24 gennaio) : Uomini e Donne, anticipazioni registrazione Trono over 24 gennaio: Maria De Filippi pronta a chiarire la natura del rapporto tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti? Gemma Galgani in agguato.

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Nilufar Addati e Lorenzo Riccardi avvistati in esterna! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Paolo Crivellin tornerà in studio? Intanto sul web Ester Glam si complimenta con le ex rivali, Marianna e Angela.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Tina e Gemma si contendono Giorgio? Scoppia il gossip (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani e della loro storia d'amore e ammette: "Saremmo potuti stare insieme per sempre se solo..."

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Giorgio Manetti : "Sarei rimasto per sempre con Gemma se solo..." (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani e della loro storia d'amore e ammette: "Saremmo potuti stare insieme per sempre se solo..."

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Paolo Crivellin torna? Ester Glam supporta le "ex rivali" (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Paolo Crivellin tornerà in studio? Intanto sul web Ester Glam si complimenta con le ex rivali, Marianna e Angela.

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Tina e Giorgio hanno una storia? Chicco Nalli rompe il silenzio (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni e news Trono Over: Tina e Giorgio hanno una relazione in gran segreto? Il gossip impazza ma arriva la smentita del cavaliere; le parole di Chicco Nalli.