Anticipazioni Una Vita | VICTOR regala a MARIA LUISA un anello di fidanzamento!

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : BORIS inizia una love story gay : Una vera e propria rivoluzione è in arrivo a Tempesta d’amore! Come da tempo annunciato, la quattordicesima stagione della soap vedrà infatti una storyline decisamente anticonvenzionale, soprattutto per una produzione bavarese: una storia d’amore omosessuale! Ed ora il momento è finalmente arrivato… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania tra fine febbraio e inizio marzo! Tempesta d’amore, anticipazioni ...

UNA VITA/ Simon diventa il nuovo maggiordomo di casa Valverde? (Anticipazioni 25 gennaio) : Anticipazioni Una VITA, puntata 25 gennaio: Simon si presente ad Acacias 38 e chiede di essere assunto come maggiordomo a casa di Arturo Valverde. Il militare accetta.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 06:54:00 GMT)

Una Vita Anticipazioni Spagna : un abbandono e nuovi arrivi ad Acacias 38 Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Una Vita, la soap opera che ha appena anticipato l'uscita di scena di Leonor e Pablo [Video]nelle puntate italiane. Le noVita' spagnole ci svelano che Acacias 38 sara' teatro dell'abbandono di un amatissimo personaggio, mentre giungeranno nuovi volti a movimentare le vicende ambientate nel vecchio condominio spagnolo. Ma andiamo a svelare cosa accadra', continuando a leggere qui ...

Una Vita Anticipazioni Spagna : un abbandono e nuovi arrivi ad Acacias 38 : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Una Vita, la soap opera che ha appena anticipato l'uscita di scena di Leonor e Pablo nelle puntate italiane. Le novità spagnole ci svelano che Acacias 38 sarà teatro dell'abbandono di un amatissimo personaggio, mentre giungeranno nuovi volti a movimentare le vicende ambientate nel vecchio condominio spagnolo. Ma andiamo a svelare cosa accadrà, continuando a leggere qui sotto....Continua a ...

Anticipazioni Una Vita : CAYETANA non è pazza - ha sempre finto!!! : Clamoroso colpo di scena in arrivo nei prossimi mesi a Una Vita: la domestica Fabiana Aguado (Inma Perez Quiros) scoprirà infatti che la figlia CAYETANA Sotelo Ruz (Sara Miquel) ha da sempre inscenato la sua pazzia; questo passaggio della storyline sarà di Vitale importanza per le prossime vicende ambientate nel quartiere di Acacias ed è quindi giusto ricapitolare tutto quello che succederà… Secondo quanto riportano le Anticipazioni, tutto ...

Anticipazioni Una Vita : Pablo viene condannato a morte : Anticipazione Una Vita: Pablo condannato a morte durante il processo Nelle prossime puntate di Una Vita, Pablo viene condannato a morte. Il Blasco è stato accusato della morte di Guadalupe. Un terribile incubo per il fratello di Manuela che si ritrova in una situazione inaspettata. Come lo stesso marito di Leonor ammette, non solo è […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: Pablo viene condannato a morte proviene da Gossip e Tv.

Una Vita - Anticipazioni spagnole : anche VICTOR lascia la soap - sei nuovi personaggi in arrivo! : Nelle puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita) sta per avvenire un cambio radicale delle storyline in corso: come abbiamo infatti segnalato nei nostri precedenti post, Maria Luisa Palacios (Cristina Abad) e VICTOR Ferrero (Miguel Diosdado) convoleranno a giuste nozze nell’episodio in onda (ovviamente in Spagna) giovedì 25 gennaio 2018. I novelli sposi, una volta passati i festeggiamenti di rito, sceglieranno di abbandonare il quartiere ...

IL SEGRETO / Camila concede una seconda possibilità a Hernando? (Anticipazioni pomeridiane 24 gennaio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 24 gennaio: Camila riflette sul suo futuro, indecisa se concedere o meno una seconda possibilità a Hernando dopo il suo tradimento.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 09:57:00 GMT)

UNA VITA Anticipazioni : la fuga di PABLO E LEONOR da Acacias 38 : Le anticipazioni di Una VITA inerenti alle puntate italiane che vedremo a breve su Canale 5 ci dicono che per PABLO (Carlos Serrano-Clark) e LEONOR (Alba Brunet) sono previsti tempi bui. Abbiamo potuto vedere di recente come Ursula Di Centa sia riuscita a farla franca riguardo alla morte della povera Guadalupe, madre del giovane PABLO. La sfortunata vittima infatti, dopo aver scoperto attraverso Cayetana della morte di sua figlia Manuela, ha ...

UNA VITA / Cayetana non ricorda nulla del suo passato : verità o finzione? (Anticipazioni 24 gennaio) : Anticipazioni Una VITA, puntata 24 gennaio: Cayetana ha perso la memoria e non ricorda che Fabiana è sua madre. Celia è rassegnata al suo triste destino...(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 07:53:00 GMT)

Anticipazioni UeD : Paolo non sceglie nessuna? Mariano il nuovo tronista Video : Le Anticipazioni che riguardano la puntata di oggi 23 gennaio 2017 di Uomini e Donne ci svelano alcune indiscrezioni in merito al trono classico. Come sempre l'appuntamento con il programma di Maria De Filippi è alle ore 14:45 su Canale 5 e le ultime indiscrezioni [Video] ci rivelano che oggi vedremo il continuo della puntata di ieri del trono classico. Infatti tutti i fan della trasmissione che sono stati attenti ieri avranno intuito che ci ...

Anticipazioni Una Vita trama puntate dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018 : La fuga disperata di Pablo e Leonor! Celia umiliata da Huertas! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio 2018: Pablo e Leonor lasciano Acacias! Huertas offende Celia che ha un malore! Anticipazioni Una Vita: Pablo colpisce alla testa Mauro ed evade dalla prigione! Celia offre del denaro a Huertas per convincerla a lasciare in pace suo marito! Lei, di tutta risposta, la offende pesantemente! Si rinnova la nostra rubrica dedicata alle Anticipazioni Una Vita che, questa ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio 2018 : anticipazioni puntata 408 di Una VITA di mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio 2018: Cayetana se la prende con Teresa per averle mentito. Fabiana si rende conto che la Sotelo Ruz non ricorda neanche di essere sua figlia. Una Celia ormai sempre più rassegnata racconta a Trini Crespo la presa di posizione di Felipe e il suo dover accettare che il consorte abbia un’amante… Simon si candida a casa Valverde come maggiordomo e il colonnello ...

Anticipazioni Una Vita : URSULA scopre il collegamento tra CAYETANA e SARA!!!! : Nelle puntate di Una Vita in onda in Italia tra qualche mese, la terribile URSULA Dicenta (Montserrat Alcoverro) inizierà ad osservare con attenzione ogni mossa della new entry Sara Rubio Ortiz (Mara Lopez) e finirà per scoprire del legame che lega la donna all’apparente pazza CAYETANA Sotelo Ruz (Sara Miquel). Per capire i prossimi risvolti della storyline, è quindi giusto ricapitolare in quali dinamiche verrà coinvolta ...