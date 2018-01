Anticipazioni Un posto al sole | VIOLA e EUGENIO tornano per l’operazione di Diego

Un Posto al Sole - Anticipazioni soap dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018 : Ricordiamo che la soap partenopea Un Posto al Sole viene trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20,40 circa. La location è villa Palladini e sullo sfondo di Posillipo, durante le puntate della prossima settimana, avremo più di una sorpresa. Ricordate? Bianca e Sofia sono state liberate, ma molto avremo ancora da vedere circa i Prisco e le loro azioni, che ci dobbiamo attendere? Un Posto al Sole, anticipazioni Come abbiamo accennato ...

Anticipazioni Un posto al sole : GIULIA e ANGELA avvertono VALENTINA ma… : Con la puntata del 24 gennaio 2018, a Un posto al sole si è conclusa la drammatica vicenda del rapimento di Bianca (Sveva Carlei) e Sofia (Noemy Burzo), ma scoprirete ben presto che il sequestro costituiva solo una parte della storyline legata ai Prisco e che le “sorprese”, se vogliamo chiamarle così, non sono ancora terminate! Intanto concentriamoci sulla prossima settimana, quando ritroveremo Giovanna Landolfi (Clotilde Sabatino) ...

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018 : Diego operato d’urgenza! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio 2018: Diego ha un malore! Vacilla il rapporto tra Gaetano e Valentina! Anticipazioni Un posto al sole: Sandro ritorna a Napoli. Tensione in casa Giordano a causa dell’operazione di Diego! Valentina è disperata, Marina soffre a causa della solitudine! Timido riavvicinamento tra Angela e Franco! Cosa succederà nei prossimi appuntamenti in compagnia degli ...

Anticipazioni Un posto al sole : SANDRO perdonerà SERENA? : Mentre – con la liberazione delle due bambine – si conclude la prima fase (ricordate queste parole!!!) della vicenda legata ai Prisco, a Un posto al sole stanno per concretizzarsi i ritorni di cui vi abbiamo già parlato da un po’: a metà febbraio vedremo in video Alberto Palladini (Maurizio Aiello), ma già dai prossimi giorni tornerà a Napoli SANDRO Ferri (come sempre interpretato da Alessio Chiodini). Al momento non è dato ...

Un Posto al Sole Anticipazioni : Diego rischia la vita : Diego verrà ricoverato d’urgenza e sottoPosto ad un’operazione per la sostituzione della valvola aortica.

Un Posto al Sole - Anticipazioni puntate dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018 : Proseguono le vicende dei personaggi di Un Posto al Sole, in una settimana che sarà particolarmente importante soprattutto nell'evolversi dei rapporti all'interno di...

Anticipazioni Un posto al sole : DIEGO ricoverato d’urgenza (e sempre più vicino a Rossella) : In questi giorni a Un posto al sole assistiamo all’epilogo del rapimento di Bianca (Sveva Anna Carlei) e Sofia (Noemy Burzo), che in realtà – come vi stiamo “sussurrando” da giorni – non rappresenta la vera conclusione di tutta la vicenda in questione. Di ciò riparleremo, mentre al momento ci spostiamo su un’altra storia drammatica che costituirà la trama portante della prossima settimana. I riflettori infatti ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni e trame puntate dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio 2018: Vittorio tenta di prendere le distanze dal sentimento che prova per Anita. Patrizio continua ad avere un atteggiamento arrogante verso tutti. Diego è sul punto di rivelare il suo segreto al padre. Giovanna, mettendosi anche in serio pericolo, cerca informazioni per consegnare Gaetano alla polizia. Valentina cerca di trovare il coraggio di parlare a ...

Un Posto al Sole : Anticipazioni 22-26 gennaio 2018 : Caterina Vertova e Nina Soldano Giornate di angoscia ad Un Posto al Sole. A Palazzo Palladini tutti gli inquilini sono sconvolti per il rapimento della piccola Bianca (Sveva Anna Carlei), la figlia di Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo), e della sua amichetta Sofia (Noemy Burzo). La situazione fortunatamente sembra avviarsi verso una lieta conclusione. E’ invece solo alle battute iniziali la sfida tra le due dark lady della soap Marina ...