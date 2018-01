Anna Frank con maglia Roma | tribunale Figc sanziona Lazio per adesivi

Adesivi di Anna Frank come insulto Dalla Figc solo una multa alla Lazio : Cinquantamila euro di multa alla Lazio per insulti antisemiti: è questa -secondo quanto apprende l'Ansa- la decisione del Tribunale della Figc, in merito alla vicenda degli Adesivi con l'immagine di ...

Nessuna aggravante per l'oltraggio ad Anna Frank - mini-multa alla Ss Lazio : Cinquantamila euro di multa alla Lazio per insulti antisemiti: è questa la decisione del Tribunale della Figc, in merito alla vicenda degli adesivi con l'immagine di Anna Frank con la maglia della Roma affissi in curva sud dagli ultras biancocelesti.Il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro aveva chiesto oltre alla multa, anche 2 turni a porte chiuse per la Lazio, ma il tribunale ha accolto solo in parte la richiesta della procura, ...

Caso Anna Frank : multa di 50.000 euro alla Lazio - ma niente turni a porte chiuse : Adesivi Anna Frank, arrivata la sanzione per la Lazio dopo la partita con il Cagliari: solo un'ammenda per il club, niente turni a porte chiuse. L'articolo Caso Anna Frank: multa di 50.000 euro alla Lazio, ma niente turni a porte chiuse è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

50mila euro di multa alla Lazio per gli adesivi con Anna Frank : stata accolta soltanto parzialmente la richiesta della Procura federale, che per la Lazio aveva proposto una multa da 50 mila euro e due turni a porte chiuse per via degli adesivi anti-semiti, con l'...

Adesivi di Anna Frank in Curva Sud : 50mila euro di multa alla Lazio : Adesivi di Anna Frank in Curva Sud: 50mila euro di multa alla Lazio Adesivi di Anna Frank in Curva Sud: 50mila euro di multa alla Lazio Continua a leggere L'articolo Adesivi di Anna Frank in Curva Sud: 50mila euro di multa alla Lazio sembra essere il primo su NewsGo.

Adesivi Anna Frank - multa 50mila a Lazio : 11.45 Un'ammenda di 50 mila euro per la Lazio per la vicenda degli Adesivi con l'immagine di Anna Frank con la maglia della Roma affissi in curva sud dagli ultras biancocelesti in occasione del match con il Cagliari del 22 ottobre. E' questa la decisione del tribunale federale nazionale della Figc. Il procuratore federale aveva chiesto, oltre alla multa, due partite a porte chiuse.

Caso Anna Frank - 50 mila euro di multa alla Lazio. Niente porte chiuse : Cinquantamila euro di multa alla Lazio per insulti antisemiti: è questa -secondo quanto apprende l'Ansa- la decisione del Tribunale della Figc, in merito alla vicenda degli adesivi con l'immagine di ...

Lazio - adesivi di Anna Frank con la maglia della Roma : 50mila euro di multa al club : Il Tribunale federale nazionale della Figc ha stabilito che la Lazio dovrà pagare 50 mila euro di multa per gli adesivi antisemiti affissi in curva sud all’Olimpico dagli ultras biancocelesti. Il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro aveva chiesto oltre alla multa, anche 2 turni a porte chiuse per la Lazio, ma il giudice Cesare Mastrocola, ha accolto solo in parte la richiesta della procura, sanzionando il club soltanto con ...

Caso Anna Frank - solo una multa per la Lazio : nessun turno a porte chiuse : Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola, ha sanzionato la Lazio con un'ammenda di 50mila euro in merito a quanto accaduto lo scorso 22 ottobre in occasione del match casalingo ...

Caso Anna Frank - arriva la sentenza del Tribunale Federale Nazionale : solo una multa per la Lazio! : Caso Anna Frank – “Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola, in parziale accoglimento del deferimento del Procuratore Federale, ha sanzionato la Lazio con un’ammenda di 50mila euro in merito a quanto accaduto lo scorso 22 ottobre in occasione del match casalingo con il Cagliari valevole per il campionato di Serie A, quando alcuni tifosi avevano introdotto e affisso all’interno della Curva Sud dello Stadio ...

L'Israt e la Giornata della Memoria : torna 'Triangoli Rossi' - un documentario racconta il padre di Anna Frank e i bambini riflettono sulla ... : ... consacrando il resto della sua vita alla Memoria della figlia, fino a rendere 'Il diario di Anna Frank' uno dei libri più letti al mondo. Dal 7 febbraio all'8 marzo Volutamente inserito negli eventi ...

Caso Anna Frank - la Procura Figc chiede due turni a porte chiuse per la Lazio : “La Procura della Federcalcio ha chiesto due turni a porte chiuse e 50mila euro di ammenda per la Lazio”. Lo ha annunciato l’avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile, al termine del processo sportivo relativo al Caso degli adesivi di Anna Frank con la maglia della Roma affissi allo stadio Olimpico a Lazio-Cagliari del 22 ottobre […] L'articolo Caso Anna Frank, la Procura Figc chiede due turni a porte chiuse per la Lazio ...

Inzaghi e il caso Anna Frank : "La Lazio ha già pagato abbastanza" : Secondo me l'importante è che gli arbitri continuino ad arbitrare come hanno sempre fatto, perché abbiamo i direttori di gara migliori al mondo, non devono cambiare per la Var'. Elmar Bergonzini @...

Lazio - adesivi Anna Frank : Procura chiede due turni a porte chiuse : ROMA - La Procura della Federcalcio ha chiesto due turni a porte chiuse e 50mila euro di ammenda per la Lazio nel processo sportivo relativo al 'caso Anna Frank' , gli adesivi antisemiti attaccati da ...