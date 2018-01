: "Ammazza le galline" e strozza il cane dei vicini - - allnews24eu : "Ammazza le galline" e strozza il cane dei vicini - - amiko1963 : @GuidoCrosetto @ninocortesi ammazza come ti sei innervosito!!! e ti ricordo che scio' si dice alle galline ...mica ai vermi! -

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Uccide ildeicon un laccio perché gli rubava le. Finisce male per un 75enne di Montemiletto, in provincia di Avellino, che è stato denunciato a piede libero: dovrà rispondere di uccisione di animale.Al macabro episodio ha assistito anche la proprietaria del, un meticcio di taglia media. Stando a quanto riporta Repubblica, l’animale è stato attirato dal 75enne in una baracca. Qui gli avrebbe stretto un laccio alla gola, uccidendolo. Era furioso con l'animale perché s'era convinto che gli rubasse le.I guaiti del, però, hanno attirato sul posto la donna che ha avuto solo il tempo di vedere che l’anziano stava caricando in macchina un sacco dove, con ogni probabilità, aveva deposto il corpo senza vita dell’animale.Così ha deciso di chiamare i carabinieri e denunciare l’accaduto. I militari hanno ...