Amici 17 : lite tra Alessandra Celentano e Garrison : Questa 17^ edizione di Amici di Maria De Filippi ci sta regalando momenti davvero entusiasmanti. Ricordiamo che dall'inizio della trasmissione ne sono successe di tutti i colori, è proprio il caso di dirlo. Un'edizione molto travagliata I professori non hanno scelto personalmente i ragazzi, selezionati da una commissione esterna, e per questo non hanno fatto mistero di non volere circa la metà di loro. Molti, infatti, gli scontri, le critiche, ...

Grace Cambria/ Amici 17 - tante lacrime e la lite con Mose dopo una strana richiesta - quale? : Grace Cambria affronta la nuova diretta di Amici 17 dopo essersi proposta come capitano della squadra Ferro ma senza molto successo. Risultato? Ha deciso di cambiare squadra.(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 08:21:00 GMT)

Amici 17 - puntata del 4 dicembre (video) : Valentina "imbarazzante" per la Celentano - lite Carmen-Nicole - Federico in sfida al posto di Mose : Lezione di approfondimento per Valentina, come se la caverà? #Amici17 @Ale_Celentano pic.twitter.com/8eTAgKmapM— Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 4 dicembre 2017 Jaser ritiene più giusto mandare Federico in sfida, voi cosa ne pensate? #Amici17 pic.twitter.com/TdQbAftuid— Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 4 dicembre 2017 Carmen o Nicole, voi da che parte state? #Amici17 pic.twitter.com/ChS5zFgakl— Amici Ufficiale ...

Lite Mose e Biondo ad Amici 17 : la verità su quello che è successo : Mose e Biondo litigano ad Amici 17. E litigheranno anche in futuro. Le prime rivalità sono emerse e la produzione ha pensato bene di metterli già in sfida l'uno contro l'altro: non c'è reciproca stima, fra i due, e ci saranno diversi battibecchi e performance per dimostrare chi dei due è il migliore. Non a caso, sono finiti in squadre diverse: Mose in quella Ferro mentre Biondo in quella Fuoco. I loro scontri sono iniziati ben prima ...