Ambiente | il Parco Nazionale della Sila candidato a patrimonio Unesco

Ambiente e Turismo : Bandiera Arancione a due Borghi del Parco dell’Aspromonte : Sono due i Borghi del Parco dell’Aspromonte, Bova e Gerace, a cui viene confermata la Bandiera Arancione, il prestigioso marchio di qualità turistico-ambientale rivolto ai Comuni dell’entroterra con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. In tutta Italia, per il triennio 2018-2020, sono soltanto 227 i piccoli Comuni premiati dal Touring Club Italiano, sei quelli calabresi. Era l’anno 2015 quando, per la prima volta nella storia del territorio ...

Annessione di Urbe al Parco del Beigua - Melis (M5S) scrive al ministro dell'Ambiente Galletti : ... chiesta dal Comune di Urbe e avallata dall'ente Parco ma sospesa, in modo poco chiaro, da Toti con una delibera che sa tanto di forzatura politica, come avevamo denunciato nell'ottobre scorso. Non ...

Ambiente : inaugurato a Matera il parco collina di Macamarda : inaugurato a Matera il parco della collina di “Macamarda”, inaugurato oggi e affidato “temporaneamente” in gestione a una cooperativa. Tra le caratteristiche: spazi con giochi per bambini, percorsi salute, aree per la sosta e tanto verde che valorizza specie arboree autoctone, accessi per disabili, un’area per i cani. Il parco, esteso per circa quattro ettari, e’ collocato a ridosso dell’area direzionale ...