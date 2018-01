ALEX SCHWAZER Stravince | condanne superiori alle richieste per i medici pro-doping

ALEX Schwazer/ Doping - urine dell'ex marciatore ancora blindate a Colonia : presto la svolta? : Alex Schwazer , Doping : le urine dell'ex marciatore ancora blindate a Colonia . presto la svolta? Le ultime notizie sulla battaglia legale dell'atleta per dimostrare la sua innocenza(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 06:20:00 GMT)

Atletica - caso ALEX SCHWAZER : il giudice di Bolzano sollecita l’invio dei campioni di urina da Colonia : È destinata a durare ancora a lungo la vicenda che riguarda Alex Schwazer. Il marciatore italiano era stato squalificato prima delle Olimpiadi di Rio 2016 ma aveva subito iniziato una battaglia per dimostrare la sua innocenza e che, a suo dire, i due campioni di urina A e B presi in oggetto erano stati manipolati in maniera incorretta, alternando l’esito del test. Il giudice di Bolzano Walter Pellino ha accolto la richiesta di Schwazer, ...