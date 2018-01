Aggrappato al treno in corsa per evitare un rimprovero Così Ciro è morto a 16 anni

Ciro Ascione - morto Aggrappato al treno in corsa per evitare un rimprovero : Dieci minuti. Possono essere un soffio o un tempo interminabile. In dieci minuti è rinchiusa l'agghiacciante verità sulla morte di Ciro Ascione, il sedicenne di Arzano ritrovato...

