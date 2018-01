Adidas Football lancia il pack Cold Blooded | ai piedi di Luis Suarez e Gareth Bale

Adidas Football e EA collaborano alle nuove quarte divise per FIFA 18 : Adidas e FIFA, nuova collaborazione tra il marchio sportivo e il videogioco della EA. Adidas Football ha creato delle divise disponibili solo per FIFA Ultimate Team. L'articolo Adidas Football e EA collaborano alle nuove quarte divise per FIFA 18 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.