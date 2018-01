Adesivi di Anna Frank come insulto Dalla Figc solo una multa alla Lazio

50mila euro di multa alla Lazio per gli Adesivi con Anna Frank : stata accolta soltanto parzialmente la richiesta della Procura federale, che per la Lazio aveva proposto una multa da 50 mila euro e due turni a porte chiuse per via degli adesivi anti-semiti, con l'...

Adesivi Anna Frank - multa 50mila a Lazio : 11.45 Un'ammenda di 50 mila euro per la Lazio per la vicenda degli Adesivi con l'immagine di Anna Frank con la maglia della Roma affissi in curva sud dagli ultras biancocelesti in occasione del match con il Cagliari del 22 ottobre. E' questa la decisione del tribunale federale nazionale della Figc. Il procuratore federale aveva chiesto, oltre alla multa, due partite a porte chiuse.

Lazio - Adesivi di Anna Frank con la maglia della Roma : 50mila euro di multa al club : Il Tribunale federale nazionale della Figc ha stabilito che la Lazio dovrà pagare 50 mila euro di multa per gli adesivi antisemiti affissi in curva sud all’Olimpico dagli ultras biancocelesti. Il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro aveva chiesto oltre alla multa, anche 2 turni a porte chiuse per la Lazio, ma il giudice Cesare Mastrocola, ha accolto solo in parte la richiesta della procura, sanzionando il club soltanto con ...

