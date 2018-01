A Davos arriva Trump che rilancia | ' Gli Usa sono di nuovo formidabili'

Donald Trump arrivato a Davos - vede May e Netanyahu : "Saro' presto a Davos, Svizzera - ha scritto su twitter poco prima di partire - per dire al mondo quanto e' formidabile l'America e come va bene. La nostra economia ora sta avendo un boom e con tutto ...

"Trump is not welcome". Proteste anti-Donald a Davos - dove il presidente Usa arriva giovedì : "Trump not welcome", "Trump non è il benvenuto". È lo slogan che hanno gridato centinaia di manifestanti mentre sfilavano per le strade del distretto finanziario di Zurigo per protestare contro l'arrivo del presidente Usa al World Economic Forum organizzato quest'anno a Davos. Nei prossimi giorni è infatti previsto un suo intervento al summit internazionale. La manifestazione era stata annunciata nei giorni scorsi e ...

Il Fondo Monetario conferma la ripresa anche italiana. E a Davos arrivano tutti i potenti del mondo : Fmi alza le stime di crescita dell'italia: + 1,4 il Pil del 2018, + 1, 1 nel 2019. Ma si dice anche preoccupato per le prossime elezioni, esortando i futuri vincitori a coninuare sulla strada delle ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Davos 2017-2018. Klaebo marziano! Pellegrino primo degli “umani” : arriva il podio per l’Italia! : Klaebo davanti, Pellegrino lì vicino e dietro ma molto dietro tutto il Mondo. arrivano conferme dalla sprint a tecnica libera di Davos rispetto a quanto visto finora ma soprattutto arriva il primo podio stagionale per Federico Pellegrino, secondo dietro al “marziano” Johannes Klaebo che ottiene la sua sesta vittoria stagionale su sette gare disputate finora, inavvicinabile. Il norvegese vince la finale della sprint di Davos a tecnica libera ...