50 Cent ha guadagnato 8 milioni in Bitcoin Ma non se lo ricordava

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Sorpresona per 50. Il rapper statunitense si ritrova nel titolo di un suo album più famoso la (parziale) sceneggiatura di ciò che gli è capitato anni dopo. “Get rich or die tryin’”, cioè diventa ricco o muori provandoci, in qualche modo risponde a quanto è accaduto nel 2014, quando pubblicò “Animal Ambition”, il quinto lavoro di studio. All’epoca l’artista dette la possibilità di acquistarlo anche tramite. Quando la criptovaluta più famosa del mondo, che a dire il vero negli ultimi mesi non se la passa benissimo, valeva 650 dollari. Dunque bastava una porzione per assicurarsene una copia. Quel disco incassò, rimanendo al bilancio della moneta digitale, qualcosa come 700. All’epoca 455mila dollari: bella cifra ma in fondo noccioline per il mondo dei gangsta rapper statunitensi che spendono e spandono fra auto di lusso, gioielli, ville e ogni genere di consumo ...