Che fine ha fatto l’aggiornamento Oreo per Samsung Galaxy S8 : tempi e motivi per aspettarlo : Stiamo per vivere settimane intensissime per quanto riguarda uno smartphone molto amato qui in Italia, vale a dire il cosiddetto Samsung Galaxy S8. Tantissimi utenti sono alla ricerca di informazioni relative all'uscita dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, a maggior ragione dopo il segnale giunto direttamente dal produttore non molto tempo fa. Considerando la chiusura del programma beta, in tanti avevano ipotizzato una ...

5 motivi per non perdersi la nuova serie Britannia : Ha debuttato lunedì su Sky Atlantic la nuova serie Britannia, una delle più recenti e più ambiziose produzioni originali di Sky, che sempre più in questi anni – dopo il capostipite Gomorra – punta su titoli prodotti in casa e che abbiano un appeal internazionale. Questa volta si tratta di una co-produzione con Amazon Prime Video (che distribuirà gli episodi negli Stati Uniti) e l’ambizione è anche quella di offrire ...

5 motivi beauty per cui la sfilata Haute Couture di Dior ci ha fatto impazzire : Oltre agli abiti preziosi creati dietro la regia di Maria Grazi Chiuri, che non ne sbaglia una, anche il look beauty della sfilata Haute Couture Spring-Summer 2018 di Christian Dior era degno di nota. Vi elenchiamo 5 motivi per cui merita, secondo noi, un J’adore. LEGGI ANCHEIl ballo in maschera surreale di Dior 1. Le modelle hanno indossato bellissime maschere surreali ispirate al ballo organizzato da Truman Capote nel 1966 The Black ...

Facebook - in arrivo novità che ci rovineranno per 6 motivi : Facebook, uno dei pochi esempi di portali che sul web hanno ancora successo a 13 anni di distanza dalla sua nascita. Dato che Internet brucia tutto in fretta. Il successo costante lo si deve alle continue novità apportate al sito, sebbene non sia mancato qualche calo di interazioni, prontamente corretto dagli sviluppatori introducendo la novità dei “ricordi”. Mediante i quali è possibile condividere vecchi post. In questo modo, anche chi era ...

SCIOPERO OGGI 23 GENNAIO 2018/ Poste - Telecom e magistrati : i motivi dell'agitazione (ultime notizie) : SCIOPERO OGGI 23 GENNAIO 2018: i dipendenti di Poste Italiane lamentano il mancato rispetto della regola dell'intervallo. Si mobilitano anche i lavora

Wanna Marchi contro Nadia Rinaldi all'Isola 2018/ I motivi per i quali l'ex televenditrice non partecipò : Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, in diretta su Facebook, contro la partecipazione di Nadia Rinaldi all'Isola dei Famosi 2018. Parole dure anche contro la D'Urso e Ricci(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 21:13:00 GMT)

Scuola 'Montini' - trasloco a Colle delle Api rinviato - il M5s : "Vogliamo sapere i motivi" : Sulle ragioni del ritardo presentata un'interpellanza al sindaco, che sarà discussa nella prossima seduta del Consiglio comunale di Campobasso CAMPOBASSO. 'Scuole sicure', scaduto il termine fissato ...

Napoli e il sogno scudetto : 5 motivi per cui Sarri può vincerlo : La vittoria del Napoli contro l'Atalanta ha un valore doppio: cancella il tabù di un'avversaria che era stata capace di dare sempre fastidio alla squadra di Sarri e conferma continuità e concretezza . ...

7 motivi (sorprendenti) per rivalutare il tonico viso : Lo riconosciamo più che altro perché vive abbinato al latte detergente. E di solito quando arriva il suo momento lo passiamo veloce sulla zona T, magari anche in un modo un po’ distratto. Eppure il tonico per il viso viene considerato da tutti gli skin-expert l’elisir di giovinezza della nostra pelle. E, non a caso, le coreane lo adorano. È il momento della sua rivincita, quella bacchetta magica che trasforma la pelle. Come mai, ...

Fear Factor : 5 motivi per guardare lo show : ... wow! Ora che sai i 5 motivi per guardare Fear Factor , segna l'appuntamento: ogni lunedì, alle 22.50 su MTV (Sky 133) e in streaming su NOWTV !

Dakar 2018 : cancellata la dodicesima tappa per moto e quad per motivi di sicurezza : La Dakar 2018 non smette di sorprendere. Dopo l’annullamento della nona tappa per il rischio di piogge torrenziali ed inondazioni, la direzione di gara ha deciso di cancellare anche la tappa odierna (per quello che riguarda moto e quad) che avrebbe portato i piloti da Fiambalà/Chilecito a San Juan, terzultimo impegno di questa edizione. Il comunicato ufficiale è apparso in mattinata direttamente sul sito della Dakar e spiegava che: ...

Matera - Matera - solo Matera. 10 motivi per cui sono tutti pazzi della città dei Sassi : Le foto di Matera sotto la nave sono rimbalzate sui social il giorno dopo la Befana, apprezzate dagli utenti di tutto il mondo con migliaia di like. Turisti e abitanti hanno postato sui social scatti ...

Perché chi possiede Samsung Galaxy S7 e S7 Edge potrebbe passare al Galaxy S9 : almeno 3 motivi : I possessori della prima ora di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, dopo oramai due anni di onorata carriera del loro top di gamma, potrebbero aver voglia di passare oltre e per molti sarà quasi automatico pensare al Samsung Galaxy S9, atteso tra il 25 e il 26 febbraio al Mobile World Congress e le cui vendite dovrebbero partire già nel mese di marzo. Quali i motivi che potrebbero spingere al doppio salto generazionale? Ce ne sono almeno tre, sia di ...

10 motivi per cui il 2018 è l'anno giusto per visitare Valencia : Possono indossare il camice bianco e cimentarsi nei primi esperimenti con la scienza e costruire case con le gru giocattolo presso il Museo delle Scienze Principe Felipe all'interno della Città delle ...