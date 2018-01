3DSRilasciato TWLoader v6 3 1 con Bootstrap v0 6 2

: RT @GAMESANDCON: [3DS]Rilasciato TWLoader v6.3.0 - PepeCobain95 : RT @GAMESANDCON: [3DS]Rilasciato TWLoader v6.3.0 - TheheroGAC : RT @GAMESANDCON: [3DS]Rilasciato TWLoader v6.3.0 - Cloud0835 : RT @GAMESANDCON: [3DS]Rilasciato TWLoader v6.3.0 - kouchan66 : RT @GAMESANDCON: [3DS]Rilasciato TWLoader v6.3.0 - zazoomblog : #[3DS]Rilasciato TWLoader v6.3.0 #[3DS]Rilasciato #TWLoader #v6.3.0 -

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Lo sviluppatore Robz8 ha rilasciato un nuovo aggiornamento diin versione 6.3.1.è un frontend in modalità CTR GUI per nds-(e flashcard, se ne avete uno) e permette di avviare su 3DS ,un menu come Nintendo DSi. Con questo tool, è possibile avviare i giochi NDS ed eseguire i vostri giochi NDS, con una risoluzione a 240p e visuale 3D e una velocità di clock da 133MHz (più veloce del normale DS). ANTEPRIMA VIDEO CHANGELOG v6.3.1 IMPORTANTE : è necessario installare CIA o 3DSX di questa versione dal file .7z, in quanto la v6.3.0 o precedente si arresterà in modo anomalo se il Wi-Fi è attivo. Cosa c’è di nuovo? Un nuovodiverso viene utilizzato per i giochi TWLSDK / SDK5! Qualsiasi gioco con T o V (la maggior parte dei giochi DSi-Enhanced ha questo) come la prima lettera ID del titolo verrà eseguita attraverso ilSDK5. Se il tuo gioco ...