10 prodotti per una serata con amici perfetta Le offerte su Amazon

“Nutritevi dei colori della vita” : la campagna per la promozione dei prodotti ortofrutticoli freschi lancia una sfida ai giovani : Abbattere lo spreco e aumentare il piacere di portare in tavola frutta e verdura, è il tema della conferenza stampa annuale della campagna nazionale di informazione e promozione “Nutritevi dei colori della vita” – promossa da Unaproa e cofinanziata da Unione europea e Stato italiano – in programma giovedì 25 gennaio alle ore 10.30, presso l’Auditorium Sestini dell’Istituto Superiore “Giulio Natta” di Bergamo città, che ha collaborato ...

Perché è importante segnalare i prodotti surgelati sul menu. Una sentenza : Da quando lo scorso dicembre i Nas hanno ‘bocciato’ lo chef Antonino Cannavacciuolo per non aver segnalato nel menu i prodotti surgelati, nessun blitz ha più avuto la risonanza dello scivolone del giudice di MasterChef. Eppure denunce e multe continuano a riempire le pagine della cronaca italiana con l’ultimo episodio avvenuto in un ristorante di Cagliari. Il risultato è spesso una totale confusione (almeno per i ...

Finti venditori di prodotti per la casa - sottraevano migliaia di euro alle vittime : Si fingevano operatori appartenenti ad un ditta per la vendita di prodotti per la casa, facevano firmare ai loro clienti moduli spacciati per buoni sconti che, in realtà, erano veri e propri contratti ...

Università di Camerino - boom di iscritti per il master in prodotti cosmetici e dermatologici : Ha preso il ieri 17 gennaio presso la sede Unicam di Civitanova Marche, la settima edizione del master di secondo livello in Scienza dei prodotti cosmetici e dermatologici di Unicam, diretto dalla prof.ssa Piera Di Martino. Il master, che ha da sempre riscosso molto successo e ha visto molti iscritti, quest'anno registra ...

Cambiano i criteri dei contributi per la promozione dei prodotti agricoli - AostaOggi.IT : Twitter Nuovo termine per presentare domanda e anticipi fino all'80% AOSTA. Cambiano in parte i criteri di concessione dei contributi concessi dalla legge regionale 17/2016 agli enti locali e a ...

L'Italia si conferma prima in Europa per prodotti Dop - Igp e Stg : (Teleborsa) - L'Italia si conferma il primo Paese per numero di riconoscimenti Dop, Igp e Stg conferiti dall'Unione europea . I prodotti agroalimentari di qualità riconosciuti al 31 dicembre 2016 sono ...

Lactalis - in Francia allarme salmonella nel latte per bebè. prodotti rimasti in vendita nonostante il richiamo : Il gruppo lattiero-caseario Lactalis, che controlla Parmalat e Galbani, è al centro delle polemiche in Francia per uno scandalo lato a latte in polvere contaminato. A dicembre l’azienda ha ritirato dalla vendita tonnellate di latte in polvere e altri Prodotti per bebè dopo che 35 neonati si erano ammalati di salmonellosi. Tuttavia il prodotto incriminato, che proviene dallo stabilimento di Craon, nel nordovest della Francia, è rimasto ...

UnipolSai - certificazione sostenibilità per prodotti previdenza : Bologna, 11 gen. (askanews) UnipolSai ha ottenuto la certificazione di Bureau Veritas per i prodotti di previdenza: il fondo pensione aperto UnipolSai previdenza FPA il nuovo PIP multiramo UnipolSai ...

Allerta nei supermercati - possibile presenza di amianto : ritirati altri prodotti : E' un periodo di grande attività lavorativa per il Ministero della Salute italiano. Già in passato c'erano stati numerosi casi di prodotti ritirati dagli scaffali dei supermercati per problemi vari: i casi più chiacchierati furono quello delle acciughe in olio di oliva con marchio Athena, per la presunta presenza di livelli di istamina oltre i limiti consentiti e quello dei lotti di pesce (ben 95) in arrivo dalla Spagna e ritirati per possibile ...