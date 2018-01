Zaray - morta a 12 anni in ospedale : una studentessa poteva salvarla - fu zittita Errori in sala operatoria|foto : Zaray Coratella, 12 anni, morì nel corso di un'operazione al femore. Elisiana Lovero, 33 anni, intuì che cosa stava accadendo e chiese il farmaco salvavita: «Mi dissero che non c'era, il termometro che mi diedero era rotto. Poi mi allontanarono»