: Youtube, clamorosa novità: arrivano i canali ufficiali degli artisti - lucacimini82 : Youtube, clamorosa novità: arrivano i canali ufficiali degli artisti - tanglangviaggi : Caserta, la clamorosa sceneggiata della cliente al centro commerciale - SPYit_official : Caserta, la clamorosa sceneggiata della cliente al centro commerciale: - FunweekMag : Imbarazzante... prima clamorosa gaffe di Mara Venier all'Isola dei Famosi: - cicoconti : Di nuovo una gaffe all’Eredità e stavolta è veramente clamorosa -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Se parliamo di social network, i primi nomi che fareste probabilmente sono Facebook, Instagram o magari #Twitter. D'altronde per un motivo o per un altro sono oramai diventati davvero utili per gli utenti web, anche se negli ultimi tempi probabilmente è Instagram il social più utilizzato, sopratutto fra i più giovani. Per quanto riguarda invece la riproduzione video, in assoluto #resta il preferito. Ecco perché gli sviluppatori sono sempre a lavoro per cercare di implementarlo ed eventualmente fronteggiare una concorrenza che comunque non manca. Di recente gli sviluppatori del noto social network hanno lanciato un'interessante funzionalita' che dovrebbe in qualche modo migliorare la ricerca dei profili musicali, dando un'ordine ai numerosipresenti riguardanti un unico artista. VIDEO Il che dovrebbe agevolare glima anche gli utenti iscritti a ...