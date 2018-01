Yogurt ritirato dal mercato per la presenza di corpi estranei nei vasetti

: Ritirato yogurt italiano contenente frammenti di plastica – allerta alimentare - infoxresistere : Ritirato yogurt italiano contenente frammenti di plastica – allerta alimentare - InformxResister : Ritirato yogurt italiano contenente frammenti di plastica – allerta alimentare - notiziariofinan : La comunicazione è stata diffusa sul sito dello stesso, e per quanto riguarda i motivi - EmanueleAnsel : Noto Yogurt ritirato dal mercato perché contiene plastica. - carodelau : #Yogurt ritirato dal mercato: presenza di #plastica nei vasetti -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Il Ministero della Salute ha comunicato il ritiro daldi una nota marca dia causa di, per la precisione pezzetti di plastica, all’interno di alcuni. Un nuovo caso, quindi di prodotti richiamati dala causa di episodi di contaminazione da sostanze estranee o tossiche oppure per problemi di conservazione, come successo qualche giorno fa per il noto farmaco Guttalax. VIDEOloEurospin per ladi pezzi di plastica neiLodalVIDEO è quello a marchio “Pascoli Italiani”, commercializzato dalla nota catena di supermercati #Eurospin e prodotto dall’azienda cooperativa Latte Montagna Alto Adige con sede in via Innsbruck n. 43 a Bolzano. Il ritiro è stato disposto dalla stessa Eurospin Italia spa ed è stato reso noto attraverso il portale del Ministero della Salute. Secondo quanto ...