Yogurt richiamato per presenza di plastica | ecco la marca e cosa fare

: Yogurt richiamato perchè contiene pericolosi corpi estranei: marca e lotti - ricercaloit : Yogurt richiamato perchè contiene pericolosi corpi estranei: marca e lotti -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Nelle scorse settimane l'attenzione era stata indirizzata ad una serie di lotti Accadi della rinomata Granarolo, ritirati dal mercato della produzione, ma nelle ultime ore è arrivato un un nuovo allarme da parte del Ministero della Salute. Sotto la lente dei prodotti alterati è finito uno #venduto solitamente dalla nota catena di produzione #Eurospin, uno dei tanti discount che vendono qualsiasi tipo di genere alimentare VIDEO a prezzi ridotti, e per tale motivo molto frequentato, almeno in Italia. Loritirato dal mercato Come preannunciato, il Mistero della Salute ha aggiornato la pagina dedicata ai richiami alimentari inserendo alcuni tipi di. Nel dettaglio si tratta di quelli gusto banana e gusto fragola con copertura di cioccolato, contenute nel barattolo da 120 grammi. Si tratta delloprodotto dalla Pascoli Italiani, con latte e produzione ...