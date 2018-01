Yogurt ritirato perchè contiene plastica nei vasetti : Marca e lotti : Cos'è la microbiologia? La microbiologia è la scienza che studia esseri viventi piccolissimi non visibili ad occhio nudo. Questi esseri viventi si

Yogurt con presenza di materiale tossico ritirato : ecco il lotto interessato : Ennesimo allarme arriva nella giornata di oggi per quanto riguarda un'alimento contaminato e ritirato dal mercato. Alcuni mesi fa ad essere ritirato era stato un lotto di latte Accadi, generato dal gruppo Granarolo, mentre l'ultimo caso di alimenti contagiati riguarda un lotto di Yogurt. ecco il lotto interessato Lo Yogurt incriminato appartiene alla famosa catena di supermercati Eurospin. Il ritiro è stato causato dalla presenza di copri ...

Yogurt richiamato perchè contiene pericolosi corpi estranei : marca e lotti : L’ultima allerta alimentare interessa lo Yogurt e in base alla nota di richiamo nazionale, pubblicata dal Ministero della Salute, si evince che il motivo sia da attribuire alla presenza di frammenti di plastica dura appartenente all’involucro esterno del suo contenitore. Nell’ultimo periodo sarebbero sempre di più i ritiri alimentari segnalati dal Ministero della Salute che questa volta, in particolare, hanno interessato un alimento molto ...

Noto Yogurt ritirato dal mercato perché contiene plastica : Dopo alcuni lotti di latte Accadì della Granarolo ritirati dal mercato in questi giorni, il Ministero della Salute lancia un nuovo avviso sul ritiro di un prodotto consumato quotidianamente da migliaia di italiani. Questa volta il richiamo riguarda un tipo di Yogurt messo in vendita nei discount Eurospin, nota azienda italiana di grande distribuzione organizzata di alimentari e generi di largo consumo del canale discount distribuito in tutto il ...

