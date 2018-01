Xbox One ricondizionata | dove acquistarla

Warframe : il nuovo aggiornamento introduce le Ghoul Purge Bounties su PS4 e Xbox One : Ottime notizie per tutti i possessori di PlayStation 4 e Xbox One impegnati su Warframe, infatti il titolo di Digital Extremes riceve un interessante update che introduce gradite novità.Come segnalano i colleghi di VG247, l'aggiornamento 22.8.2 di Warframe introduce gratuitamente le Ghoul Purge Bounties (apparse già su PC) su PS4 e Xbox One. Di cosa si tratta? Ebbene si tratta di un evento speciale che consentirà ai giocatori di dare la caccia a ...

Xbox One : le nuove esclusive saranno incluse nel Game Pass al lancio : Con l'intensificarsi dei rumor riguardanti le nuove esclusive Microsoft per Xbox One, in molti si aspettavano un annuncio imminente da parte della compagnia di Redmond.Come riporta The Verge, la compagnia statunitense ha tirato fuori dalla manica una importante notizia che riguarda sì le esclusive, ma ancora di più il servizio in abbonamento Game Pass che al costo di una quota mensile permette di giocare numerosi titoli della libreria Xbox. ...

Xbox Game Pass : le esclusive Xbox One saranno disponibili dal day-one : Appena due giorni fa avevamo riportato un rumor del leaker ZhugeEx che aveva affermato come Microsoft sia molto intenzionata a investire e pubblicizzare i servizi come Live Gold, Game Pass e Mixer con un’annuncio importante che sarebbe arrivato durante il corso di questa settimana. Ebbene, a quanto pare aveva ragione, infatti Microsoft ha annunciato questo’oggi una nuova importante novità per la community Xbox, che vedrà ...

Forza Horizon 3 : secondo Playground Games 1080p e 60fps sono possibili su Xbox One X : L'aggiornamento Xbox One X di Forza Horizon 3 è ora disponibile ed è veramente ottimo, con una risoluzione 4K nativa, l'implementazione dell'MSAA 4x e un solido frame rate a 30fps.Oggi torniamo a parlare della versione Xbox One X di Forza Horizon 3 grazie a delle interessanti dichiarazioni rilasciate da alcuni sviluppatori chiave di Playground Games a Digital Foundry e riportate da Wccftech.Nel corso dell'intervista, una domanda particolarmente ...

Xbox One : Microsoft punta ai giochi - ai servizi e all’integrazione con Windows 10 : Un post pubblicato ResetEra, il forum di videogiochi più utilizzato al mondo, svelerebbe chiaramente i futuri piani di Microsoft in ambito gaming. Questoo è stato scritto da ZhugeEx, un utente famoso per essere preciso e affidabile nelle indiscrezioni, e fa riferimento essenzialmente a tre punti cardine che rappresentano i settori su cui Microsoft vuole concentrarsi maggiormente: Ecosistema Digital, Publishing e integrazione tra Xbox e Windows ...

Differenze fra Xbox One - Xbox One S e Xbox One X : La console supporta la risoluzione 4K e l' HDR per il miglioramento dei colori anche per i film in streaming e per contenuti UHD distribuiti tramite Blu-ray. 5% sconto Xbox One X - Console 1TB EUR ...

Full Metal Furies : il nuovo gioco degli sviluppatori di Rogue Legacy è disponibile per Xbox One e PC : Full Metal Furies, il nuovo action-RPG co-op dello sviluppatore di Rogue Legacy, Cellar Door Games, è stato finalmente lanciato su Xbox One e PC, a diverso tempo dall'annuncio.Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, Full Metal Furies è il primo gioco del team Cellar Door ad essere pubblicato da Rogue Legacy, titolo che ha visto la luce nel lontano 2013.Per chi non lo sapesse, il titolo è giocabile in co-op fino a quattro giocatori, anche se ...

Microsoft a lavoro su un Xbox Elite controller di seconda generazione : Il controller Elite per Xbox offre un’esperienza di gioco premium con diversi vantaggi per i videogiocatori che vogliono il massimo dal loro accessorio. Il portale Thurrott.com riferisce di aver sentito da una fonte non confermata che Microsoft sta lavorato attualmente su un controller Xbox Elite di seconda generazione e ritiene che queste informazioni siano piuttosto affidabili. Ma è grazie a un post su Baidu, il noto sito asiatico, ...

Microsoft al lavoro su un Xbox Elite controller di seconda generazione : Il controller Elite per Xbox offre un’esperienza di gioco premium con diversi vantaggi per i videogiocatori che vogliono il massimo dal loro accessorio. Il portale Thurrott.com riferisce di aver sentito da una fonte non confermata che Microsoft sta lavorato attualmente su un controller Xbox Elite di seconda generazione e ritiene che queste informazioni siano piuttosto affidabili. Ma è grazie a un post su Baidu, il noto sito asiatico, che ...

Red Faction : Guerrilla in arrivo per PS4 e Xbox One? : Se siete fan di Red Faction: Guerrilla, questa è la notizia che fa per voi. Infatti, sembra che il titolo, pubblicato nel lontano 2009 su PlayStation 3, Xbox 360 e in seguito su PC, possa fare il suo ritorno. Come segnala Gematsu, Red Faction: Guerrilla per PlayStation 4 e Xbox One è comparso nel catalogo di Gamestop in Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca e, questo, ovviamente, farebbe pensare a una versione rimasterizzata per console di ...

Un'immagine rivelerebbe la nuova versione dell'Xbox Elite Controller : L'Xbox Elite Controller, il costoso e apprezzato pad di casa Microsoft per console e PC del quale vi abbiamo fornito la nostra recensione, potrebbe presto tornare in una nuova versione, stando alle ultime indiscrezione emerse in rete.Infatti, come riporta The Verge, è comparsa una nuova immagine che farebbe pensare a un imminente annuncio da parte di Microsoft relativo al nuovo Controller. Dall'immagine, visibile più in basso, possiamo notare la ...

Xbox One : Driver San Francisco - Far Cry 2 e Sniper Elite V2 arrivano nel catalogo dei titoli retrocompatibili : La retrocompatibilità di Xbox One è una delle feature che sta più a cuore in casa Microsoft, già Phil Spencer sottolineò l'importanza della funzionalità qualche tempo fa, dichiarando che grazie a essa molti giocatori più giovani potranno mettere mano a capolavori del passato che rischierebbero di andare persi.Ora è tempo di scoprire quali altri titoli andranno ad arricchire il catalogo di giochi retrocompatibili per Xbox One. Grazie al post di ...

Dark Souls Remastered avrà il cross-play tra Nintendo Switch - PC - PS4 e Xbox One? La risposta : L'annuncio di Dark Souls Remastered ha preso tutti alla sprovvista: certo, era già nelle indiscrezioni, ma vedere una versione del popolare gioco di from Software su Nintendo Switch ha fatto saltare tutti dalla sedia. Dall'annuncio, che non è stato altro che un brevissimo teaser con il titolo del gioco, i rumor hanno cominciato a diffondersi su internet, quello che più ha fatto sognare i videogiocatori è stato sicuramente il cross-play tra ...

Scribblenauts Showdown annunciato per PS4 - Xbox One e Switch : Warner Bros. Interactive Entertainment ha annunciato Scribblenauts Showdown, un nuovo videogioco della fantasiosa serie puzzle-azione che ne espande la creatività introducendo due nuove modalità party per 1-4 giocatori. Scribblenauts Showdown sarà disponibile dall'8 marzoper Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One."Scribblenauts Showdown diverte con la fantasia e l'umorismo tanto amati dai fan di Scribblenauts uniti a nuovi elementi social che ...