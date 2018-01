WWE Smackdown 23-1-18 Risultati e Report

: A 5 giorni da #RoyalRumble, sale la tensione nel roster blu e la faida fra @AJStylesOrg e lo “Yep!” Movement giunge… - WWE_Ufficiale : A 5 giorni da #RoyalRumble, sale la tensione nel roster blu e la faida fra @AJStylesOrg e lo “Yep!” Movement giunge… -

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWELive! Quest’oggi ci troviamo nella Capital One Arena di Washington D.C. e mancano solo 5 giorni all’appuntamento con la Royal Rumble 2018. In questa serata vedremo un confronto tra i fautori dello Yep Movement, Kevin Owens e Sami Zayn, con il WWE Champion AJ Styles, in vista del loro Handicap Match in PPV (da monitorare sempre la situazione Shane Mcmahon e Daniel Bryan). Inoltre, avremo la sfida 3 Vs 3 tra il New Day e il nuovo US Champion Bobby Roode contro il Rusev Day e Jinder Mahal; in più da non perdere l’incontro tra Chad Gable e Jey Uso, e la battaglia femminile tra Liv Morgan e Naomi. La serata si apre con l’ingresso di KEVIN OWENS e SAMI ZAYN! I 2 amiconi affermano che loro sono il futuro della WWE, non come i vecchi che si sono visti nel Raw di ieri sera, e promettono di sconfiggere AJ alla ...