Wind Home Family Edition | Fibra o ADSL e 100GB da condividere con le SIM dei Familiari

Wind Home Family Edition : fino a 1 Gigabit a casa - abbonamento a Sky e 100 GB gratis su SIM mobile : Wind punta tutto sulla convergenza tra fisso e mobile e lancia la nuova offerta "Wind Home Family Edition": al costo di 24,90 euro al mese è possibile avere la Fibra fino a 1 Gigabit e - per i clienti ricaricabili Wind - una SIM dati da 100 GB condivisibili. E c'è anche la possibilità di aggiungere un pacchetto Sky L'articolo Wind Home Family Edition: fino a 1 Gigabit a casa, abbonamento a Sky e 100 GB gratis su SIM mobile è stato pubblicato ...

Sconti Wind Home di gennaio : tutte le offerte in corso : Wind aderisce agli Sconti invernali e propone ai nuovi clienti delle tariffe in promozione per l’ADSL e la fibra per …

WindHome Unlimited : Promo per Telefonate - Internet e SIM con 50€ a meno di 20 euro : WindHome Unlimited è la nuova Promozione di Wind, che affianca il nome di Infostrada, per Telefonate, Internet e SIM con 50€ a meno di 20 euro WindHome lancia Unlimited: 19,90 euro per Fivra a Casa e SIM con 50GB Wind dopo la fusione con Tre sta puntando molto anche sugli abbonamenti domestici e forte della rete Infostrada […]

Solo con WindHome hai ADSL + chiamate a soli 17 - 90€ : WindHome Infostrada ADSL e WindHome Infostrada Unlimited ADSL entrambe a 17,90 euro con prezzo bloccato per sempre. Il nuovo anno …

Sconti speciali Wind Home e 3Fiber validi fino alle 8 di domattina! : Ci sono poche ore di tempo per usufruire degli Sconti speciali per WindHome Infostrada Unlimited: l’offerta, pensata proprio per il …

Con WindHome l’ADSL costa meno di 18€ al mese : Sino al prossimo 12 dicembre sarà possibile attivare un nuovo abbonamento Wind Infostrada per la linea telefonica ed Internet a …

Fibra a 19 - 90€ prezzo bloccato : solo con Wind Home : WindHome Infostrada Fibra a 19,90 euro con prezzo bloccato per sempre.Per chi sceglie invece WindHome Infostrada Unlimited Fibra, fino al …

Fibra Wind Home Infostrada a 19 - 90' con prezzo fisso! : Fino al 4 Dicembre, tutti i nuovi clienti possono attivare una delle tariffe Wind Home Infostrada per internet a casa con una forte promozione che blocca il costo del rinnovo, oltre all'attivazione ...

Ultimi giorni per avere Wind Home Unlimited con solo 3€ in più : Termina oggi la promozione di Wind Infostrada che permette a tutti i nuovi clienti interessati alla sottoscrizione di un abbonamento …

Tutto su 3 Fiber e WindHome : le novità del mercato a confronto : Con la gamma di offerte 3 Fiber e WindHome, Wind Tre, il colosso delle telecomunicazioni leader in Italia per la …

Passa a Wind Home : ultimi giorni con prezzo bloccato : Sino al prossimo 20 di novembre sarà possibile attivare con prezzo bloccato per sempre tutte le offerte fibra e ADSL …