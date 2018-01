WhatsApp Business vs WhatsApp | Ecco le differenze

WhatsApp vs WhatsApp Business : le differenze : WhatsApp Business è la nuova applicazione pensata specificamente per i profili aziendali. La nuova app di messaggistica istantanea permette ad hotel, negozi e servizi vari di comunicare con i propri clienti in maniera facile e veloce. Ma quali sono le differenze con la versione normale di WhatsApp? Sostanzialmente non differiscono molto per quanto riguarda l’aspetto, se non per il fatto che è di colore blu. La versione Business funziona ...

WhatsApp Business - ecco le caratteristiche della nuova applicazione Video : E' la novita' più interessante di questo inizio anno: merito di #WhatsApp e dei suoi sviluppatori che hanno lanciato una nuova applicazione. Parliamo di WhatsApp business, una nuova versione del noto sistema di messaggistica istantanea dedicata in particolar modo alle aziende. D'altronde oramai i sistemi di messaggi istantanea sono diventati uno dei primi mezzi di comunicazione utilizzati tramite #Smartphone, da WhatsApp a #Telegram fino ad ...

WhatsApp Business - cos'è e come funziona la novità per le aziende Video : Possiamo sicuramente dirlo: oramai gran parte della comunicazione passa attraverso gli smartphone. E si, perché grazie alla capacita' di navigare su internet, i dispositivi mobili sono diventati i mezzi più veloci e smart per comunicare fra utenti. Il motivo per cui gran parte delle aziende di telefonia mobile continuano a lanciare offerte dedicate prettamente a giga di navigazione internet dimostra come funzioni come telefonate o sms siano ...

WhatsApp - arriva la versione business : ecco in cosa consiste Video : #WhatsApp è diventata una delle applicazioni indispensabili e fondamentali per tutti gli appassionati della comunicazione e della tecnologia. Attraverso l'app si possono, infatti, svolgere molteplici operazioni, tanto che il solo uso della piattaforma può essere in grado di sostituire le funzioni di un normale cellulare. Grazie alla piattaforma infatti, è possibile scambiare messaggi, foto, chiamare, Video-chiamare, inviare la propria posizione ...

WhatsApp : novità in arrivo con Business - Pay e molto altro : Molte sono state le funzionalità annunciate da WhatsApp nelle ultime giornate. Nell’articolo parleremo di ogni notizia in modo approfondito. WhatsApp Business Da semplice applicazione di messaggistica, WhatsApp si sta evolvendo in qualcosa di più mirato, lanciando la sua versione Business, dedicata principalmente alle imprese che vogliono mettersi in contatto con i propri clienti, tenendo così separati i messaggi personali da quelli di ...

WhatsApp - arriva il nuovo profilo business : tutte le novità Video : E' una delle applicazioni più utilizzate dagli utenti #Smartphone ed insieme a #Telegram e Messenger rappresenta uno dei mezzi di comunicazione preferiti dagli utenti: parliamo di #WhatsApp, il sistema di messaggistica diventato di grande utilita' non solo fra privati, ma anche per le aziende. In Italia è ora disponibile anche la versione business, ed il fatto che il Bel Paese sia una delle prime nazioni ad usufruire del nuovo servizio insieme a ...

Che cos’è e come funziona WhatsApp Business : Attesa da tempo, WhatsApp Business è ora tra noi, e la sorpresa è che l’Italia sia uno dei paesi in cui la nuova versione arriva per prima, insieme a Stati Uniti, Regno Unito, Messico e Indonesia, con il rilascio globale che avverrà nel corso delle prossime settimane. L’applicazione apre così alle aziende offrendo loro alcune funzioni su misura, che si differenziano dalla versione standard. In Italia, l’app acquisita quasi quattro anni fa da ...

WhatsApp Business è arrivato in Italia. Cosa cambia rispetto alla versione tradizionale : WhatsApp è ormai parte integrante delle vite di miliardi di utenti in ogni parte del mondo, viene usata da oltre 1.3 miliardi di persone ogni mese, e la sua popolarità continua a crescere costantemente grazie alle nuove funzionalità integrate dagli sviluppatori che rendono questo software sempre più completo. Con l’inizio del 2018, WhatsApp ha dimostrato ancora una volta la sua popolarità, come dimostra il nuovo record di 75 miliardi di ...

WhatsApp Business lanciato ufficialmente in 5 paesi del mondo : Arriva su Google Play la prima versione di WhatsApp pensata per le piccole e medie imprese. Ne avevamo già preannunciato l'introduzione sul mercato alcuni giorni fa. Si tratta di una vera rivoluzione per il mondo della comunicazione aziendale....Continua a leggere

WhatsApp Business : come funziona : Qualche tempo fa vi parlammo delle spunte verdi su WhatsApp, un aggiornamento della famosa app di messaggistica che avrebbe condotto alla creazione di profili “aziendali” e verificati. Quel giorno è arrivato: diamo il benvenuto a WhatsApp Business! Questa applicazione infatti, si differenzia dal WhatsApp che noi tutti conosciamo per alcune funzionalità che mirano alle esigenze delle piccole aziende e all’instaurazione di ...

WhatsApp diventa 'Business' : WhatsApp si fa 'Business'. L'applicazione più conosciuta al mondo vede arrivare (al momento per Android) una versione dedicata ai proprietari di piccole attività. Con ' WhatsApp Business ' (che si può scaricare gratuitamente), ogni tipo di attività può ...

